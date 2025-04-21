Не только Крым и отказ от НАТО: Трамп имеет еще одно ультимативное предложение

Трамп предлагает американский контроль над ЗАЭС и близлежащими территориями"

США рассматривают возможность создания нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС, а сама электростанция может перейти под американский контроль. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации издания, на прошлой неделе в Париже Киеву представили ряд предложений по завершению войны в Украине. Среди них идея президента США Дональда Трампа относительно объявления территории вокруг ЗАЭС нейтральной зоной под контролем Вашингтона.

Как отмечают западные чиновники, по этому предложению электростанция будет поставлять энергию как на подконтрольные Украине территории, так и на оккупированные Россией после 2022 регионы.

О возможности приобретения украинских электростанций, включая ядерные, Трамп уже говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в марте. Тогда американский лидер назвал это "самой лучшей защитой для этой инфраструктуры".

Министр энергетики Герман Галущенко ранее заявлял: "Она (ЗАЭС — Ред.) может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии. Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно очень масштабно".

В то же время в Министерстве иностранных дел России месяц назад заявили, что считают Запорожскую АЭС российским ядерным объектом и отказываются передавать ее любому другому государству.