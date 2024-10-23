Мемный комадир кадыровцев сдал русскую армию и рассказал об их преступлениях в Курской области (видео)

Алаудинов не подбирал слова

Командир "Ахмат" Апти Алаудинов напал на пропагандиста. Он также сдал русскую армию за преступления в Курской области.

Об этом пишут росСМИ. Алаудинов назвал пропагандиста "Комсомольской правды" Ивана Панкина "ЛГБТ-шником", "чеченофобом", "чертом", и другими словами на букву "ч".

Командир чеченского спецназа "Ахмат" сказал, что полицейские зафиксировали в Курской области 187 преступлений, совершенных российскими военными. Он это говорил в интервью Z-блогеру Максиму Калашникову, который спрашивал у него, доходила ли до него информация о "ненадлежащем поведении" бойцов "Ахмата" в тылу. В ответ командир отряда сказал, что сам находится "на курском направлении".

"Я сразу же сходил к начальнику УМВД Курской области и задал ему в лоб вопрос: "Какие у вас проблемы с "Ахматом"?". Он улыбнулся и сказал: "У нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование, другое, другое. Ни одно из этих преступлений не совершили бойцы подразделения "Ахмат", — утверждает Алаудинов.

Бойцы "Ахмата", по словам их командира, находятся в Курской области с 8 августа: их переправили туда через два дня после вторжения в регион украинских военных. После начала боев в телеграм-каналах появилось несколько видео с камер наблюдения, где видно, как люди в военной форме грабят магазины. На записи, изложенной 18 августа, присутствовали два чеченца, сообщал советник губернатора Курской области, Z-блогер Роман Алехин.

В конце сентября Алаудинов объявил, что в Белгородской области задержали семерых людей, которые выдавали себя за бойцов "Ахмата" и продавали ворованные вещи под предлогом нехватки денег на нужды чеченского спецназа.

Ранее "Телеграф" писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о якобы победе РФ в "СВО" (так россияне называют войну с Украиной). По его мнению, войну еще рано считать завершенной.