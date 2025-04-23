Производители оружия обратились к министру Умерову: что они требуют

NAUDI призывает пересмотреть типичный контракт на оборонные закупки

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) в очередной раз обращает внимание на то, что законодательство об оборонных закупках требует изменений. NAUDI обратилась к министру обороны Рустему Умерову и директору ГП "Агентство оборонных закупок" Арсену Жумадилову с требованием пересмотреть условия государственных контрактов. Производители вооружения отмечают существенные недостатки типового договора. Это, по словам Ассоциации, ставит изготовителей в невыгодное положение.

Об этом сообщает NAUDI на своей официальной странице в фейсбуке. Основной проблемой предприятия считают непропорционально жесткие санкции, которые может применить заказчик, включая одностороннее расторжение контракта и отказ от дальнейшего сотрудничества.

Оборонные производители обеспокоены отсутствием четкого перечня оснований для применения таких санкций. Поэтому заказчики могут в произвольном формате толковать условия договора и прекратить сотрудничество даже из-за незначительных нарушений.

Среди проблемных пунктов также 20-процентный штраф от стоимости непоставленного товара в случае одностороннего отказа заказчика от контракта. Производители считают это чрезмерным наказанием, особенно учитывая уже существующую систему пени.

"Отдельное внимание привлекает обязательство Исполнителя предоставить сертификат от Торгово-промышленной палаты о наступлении форс-мажора в течение 14 рабочих дней. В условиях войны, разрушенной логистики или международных ограничений, это физически невозможно и противоречит принципам добросовестного договорного регулирования", — говорится в сообщении.

Ассоциация призывает Минобороны и "Агентство оборонных закупок" привлечь представителей оборонно-промышленного комплекса к совместной проработке новых условий контрактов. По мнению производителей, нынешние положения оказывают излишнее давление на поставщиков, обеспечивающих ВСУ вооружением в условиях войны.

Как сообщалось ранее, АМКУ приступил к проверке цен на лекарства украинских производителей.