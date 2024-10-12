Какой была погибшая журналистка Рощина при жизни: воспоминания коллег (видео)

Коллеги погибшей журналистки рассказали, какой она была при жизни.

Украинская журналистка Виктория Рощина, которая погибла в российских застенках, была преданна своей профессии. В то же время работать с ней не всегда было легко.

Об этом коллега погибшей, шеф-редактор сайта Hromadske Евгения Моторевская, рассказала во время акции памяти на Майдане в Киеве 11 октября, где присутствовал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Она отметила, что Рощину ничего не могло остановить, в ее голове всегда рождалась новая идея.

"Виктория делала материалы с оккупированных территорий. Она всегда говорила "Я журналистка, я должна это делать. Там нет украинских медиа, но там есть украинские люди, и я должна о них рассказывать" ", — говорит Моторевская.

При этом с Рощиной было сложно работать, потому, что если ей что-то нужно, то она могла позвонить любому в 4 часа, говорит шеф-редактор.

"Она это делала, когда видела ошибку в тексте и настаивала на том, что ее нужно исправить. Когда она видела, что ошибку исправили, то благодарила коллег и говорила, что "текст стал читабельным" ", — отметила Моторевская.

Она добавила: если почитать соцсети бывших коллег Виктории, то все напишут: "Я не очень хорошо ее знал" или "Мы вместе работали, но не очень были близки". По словам Моторевской, Виктория построила вокруг себя "забор", за который никого не пускала.

Напомним, Виктория Рощина погибла в российском плену 10 октября. Она находилась в России с 2023 года, ее собирались передать на обмен и отправили на этап из Таганрога в Москву.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": В самом сердце Киева почтили память погибшей в плену журналистки (фото и видео)