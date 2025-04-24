Не просто буква "Н": что вы не замечали на логотипе "Новой почты"

Логотип был обновлен в 2014 году

Известный едва ли не каждому украинцу логотип компании экспресс-доставки и грузоперевозок "Новая почта" скрывает в себе интересные смыслы. Помимо зашифрованной буквы "Н" есть еще кое-что символичное.

Об этом пишет RAU. Отмечается, что в 2014 году компания обновила свой логотип и вместо печати зашифровала букву "Н" между четырьмя стрелками.

Смысл этих четырех стрелок говорит о том, что доставка может осуществляться во все четыре стороны света.

При этом, как пишет издание, идея была подсмотрена у компании FedEx, в лого которой стрелка запрятана между буквами E и X. Однако в случае "Новой почты" она реализовала значительно интереснее и заметнее для обывателя.

Логотип FedEx

Логотип "Новой почты" сейчас выглядит так:

Логотипо "Новой почты" после обновления

До обновления он выглядит так:

Логотип "Новой почты" до обновления

Напомним, ранее мы писали о том, чьи тарифы выгоднее — "Новой почты" или "Укрпочты". "Телеграф" разбирался, каким почтовым оператором выгоднее пользоваться и сравнил цены на наиболее популярные перевозки. К сравнению взяли пересылку небольших грузов до 10 кг. Комиссия от объявленной ценности у обоих почтовых операторов одинакова. До 500 грн включено в тариф, более 500 грн оценки составит 0,5% от суммы.