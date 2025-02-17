Вы помните его с шоу "Форд Буаяр" в Украине: как изменился ведущий Григорий Гладий

Украинец эмигрировал в Канаду более 30 лет назад

Григорий Гладий – известный украинский актер, телеведущий, режиссер, начинавший кинокарьеру на родине. Впоследствии мужчина эмигрировал в Канаду, однако продолжал появляться в украинских проектах. Также мы рассказывали, где сейчас известен телеведущий программ 2000-х Анатолий Борсюк.

Гладий вел программу "Форт Буаяр", которая была мегапопулярна в Украине в начале 2000-х. Также он снимался во многих фильмах, в том числе "В бой идут одни "старики", "Такая поздняя, такая теплая осень", "Возвращение Баттерфляй". Какой является карьера актера, как изменился за это время, и где сейчас — знает "Телеграф".

Что известно о Григорие Гладий

Будущий актер родился в Хоросткове Тернопольской области в 1954 году. Учился в университете кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Актер дебютировал в фильме "В бой идут одни "старики", где сыграл летчика. Впоследствии сыграл в популярной ленте "Возвращение Баттерфляй", рассказывающей о творческом пути известной оперной певицы Соломии Крушельницкой.

Гладий в фильме "В бой идут одни "старики", фото из сети

Гладий в ленте "Возвращение Баттерфляй", фото из сети

В 1985 году Гладий превратился в красноармейца Михаила Фрунзе в фильме "Не имеющий чина". А в ленте "Зодиак" Григорий исполнил роль величайшего литовского художника Микалоюса Чюрлениса. Там он работал на съемочной площадке с балериной Майей Плисецкой.

Также актер играл в лентах "Мама, родная, любимая", "Затерянные в песках", "Обвиняется свадьба". В 90-е Гладий переехал в Канаду, где поселился в городе Монреаль. В 2000 году сыграл в украинском фильме "Нескорений", где превратился в Романа Шухевича, генерал-хорунжего УПА.

Гладий в фильме "Нескорений", фото из сети

В 2004 году Гладий был соведущим украинского сезона телепрограммы "Форт Буаяр" с Витой Смачелюк. А вскоре стал режиссером спектакля "Истерия" о жизни психиатра Зигмунда Фрейда. В 2007 году Григорий появился в криминальном детективе "Морозов", где речь идет о честном полицейском.

Гладий был ведущим "Форд Буаяра", фото: скриншот с видео

Гладий в фильме "Морозов", фото из сети

В Канаде Гладий был режиссером франко-канадского мюзикла "Дракула: между любовью и смертью". Он добавил туда несколько украинских реплик и народную композицию "Цвіте терен".

А после начала вооруженной агрессии страны-оккупанта на Донбассе Гладий выходил с митингом в российское посольство. Также был ведущим торжественного открытия бюста Тараса Шевченко в Монреале.

В 2014 году Григорий получил эпизодическую роль в популярном фильме "Люди Икс: Дни прошедшего будущего". Так актер превратился в советского генерала во время обсуждения Парижского мирного соглашения.

Гладий в фильме "Люди Икс: Дни прошедшего будущего", фото из сети

В Канаде украинец также сотрудничает с Театром Просперо в Монреале. В 2016 году вместе с сестрами Тельнюк и Виктором Морозовым представил проект "Наш Шевченко: путь к свободе". Они демонстрировали его по разным городам Канады.

Где сейчас Григорий Гладий

В 2018 году Гладий посетил церемонию открытия Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Там он рассказал, что работает над представлением о репрессиях в советской России. За основу режиссер взял роман финской писательницы Софи Оксане "Очистка".

Григорий Гладий в Киеве в 2018 году, фото Елены Павловой

Григорий Гладий ставил спектакль в Киеве в 2018 году, фото Елены Павловой

В 2023 году Григорий сыграл одну из главных ролей в спектакле по пьесе Натальи Ворожбит "Погані дороги". Это произошло на сцене самодеятельного театра "Стожари" в Монреале.

Гладий сыграл в спектакле "Погані дороги", фото Николая Сварника

Свою страницу в фейсбуке Гладий не ведет активно. В то же время там можно увидеть много фотографий с сине-желтым флагом. Вероятно, актер предпочитает спокойный и непубличный образ жизни.

Гладий продолжает проживать в Канаде, фото с его фейсбук-страницы

Гладей имеет сейчас 70 лет, фото с его фейсбук-страницы

Гладий сейчас почти не ведет соцсети, фото с его фейсбук-страницы

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