Массовая жарка шашлыков прямо во дворе многоэтажек в Киеве шокировала украинцев: "Не знают, что такое лес"

Многие комментаторы не поняли такого отдыха

С наступлением теплой погоды обитатели жилого массива "Радужный" на Троещине массово вышли жарить шашлыки прямо возле подъездов. Они вынесли с собой раскладные столы и зонты. В целом картина напоминала народное гуляние.

Людей было так много, что яблоку негде было упасть. Соответствующее видео выложили в TikTok.

Вдоль всего жилого комплекса образовалось столпотворение. Жители столицы вышли на улицу семьями, прихватили с собой мангалы и складную мебель.

На кадрах рядом с жилым массивом видно то ли поле, то ли заросший травой пустырь. Интернет-пользователи стали активно комментировать видео. Они выразили мнение, что не слишком приятно жарить шашлык в поле – лучше это делать в лесу.

Также подписчики отмечали, что если бы каждый посадил по дереву – был бы лес. Другие предлагали просто пройти несколько сотен метров или выехать на природу, чтобы не толпиться "как муравьи".

Один из комментаторов отметил, что такой отдых напоминает времяпровождение украинцев в Польше на заработках, вероятно, намекая, что поведение отдыхающих не похоже на хозяйское отношение к собственной земле.

Напомним, пятница в Киеве будет последним днем на этой неделе, когда будет жарко. Синоптики прогнозируют в конце недели облака, дожди, похолодание и ветер. Осадки должны пройти только в первой половине субботы, а вот ветры будут бушевать все выходные.