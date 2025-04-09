"Все буду рассказывать направо и налево": подозреваемый в убийстве Фарион сделал обещание и заявил об "отравлении"

Группа поддержки Зинченко сделала заявление в суде

Дело об убийстве Ирины Фарион рассматривается на очередном заседании суда 9 апреля во Львове. Оно проходит в Шевченковском районном суде, куда приехал сам подозреваемый Вячеслав Зинченко.

Об этом сообщает местное издание "Говорит Великий Львов". Там опубликовали видео, где обвиняемого по делу об убийстве языковеда привезли в суд.

Его встречала как группа поддержки, так и люди, которые скандировали словами "пожизненно".

Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион, Зинченко, несмотря на просьбу адвоката молчать, отвечает на вопросы журналистов о том, почему его задержали, если он не виноват.

"Выйду на свободу и налево, и направо буду все рассказывать", — сказал он.

Адвокат Валерий Немировский, представляющий интересы Зинченко в суде, свободно общается на русском языке с матерью обвиняемого в убийстве Ирины Фарион.

Обвиняемый Зинченко просит перенести судебное заседание из-за плохого самочувствия. Говорит, что в СИЗО ему оказывали медицинскую помощь, потому что, мол, пищевое отравление.

Но суд продолжил работу — рассматривают ходатайство о продлении меры пресечения.

Между тем, по сообщениям местного издания, сейчас рассматривают 15-й том дела убийства Ирины Фарион. Зинченко просит выбрать для него "другую меру пресечения", но его адвокат говорит вообще отменить.

Группа поддержки Зинченко обвиняет дочь Ирины Фарион, Софию, в убийстве матери.

"Ты сама убила маму. У тебя больше мотивов", — заявила женщина.

Обвиняемый Зинченко будет сидеть в СИЗО до 8 июня. Следующее заседание будет 29 апреля в 10:00, как раз в день рождения Ирины Фарион.

Дочь Ирины Фарион, Софию, задело русское общение адвоката и матери Зинченко. Она сделала заявление журналистам.

"На русском языке убивают! Русский в зале суда не должен быть ни с телефона, ни когда мама болтает с сыном на русском языке", — сказала София Особа.

Расследование убийства Ирины Фарион — что известно

13 февраля Шевченковский районный суд Львова начал разбирательство по сути дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Следствие считает, что Вячеслав Зинченко вечером 19 июля 2024 года подстерег языковеда Фарион во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Как отмечается, он приблизился к женщине и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель скончался в больнице .

После смены подозрения Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Прокурор заявил, что Зинченко в 2022 году присоединился к Telegram-группе национал-социалистической группировки NS/WP. В 2024 году присоединился к группе, связанной с российской неонацистской организацией. Эти сообщества пропагандируют культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По данным следствия, у Зинченко могла возникнуть личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка. Хотя заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов заявлял после личного общения с Зинченко, что тот "абсолютно проукраинский". Но, мол, парень "считает, что не нужно разделять украинское общество".

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.

Что происходило на предыдущем заседании суда – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.