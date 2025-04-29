Від КВК до Банкової: що відомо про дружбу Олени Кравець та Олени Зеленської

Олена Кравець стала хрещеною мамою Олени Зеленської

Зараз вони успішні та самодостатні жінки, а колись вони були простими дівчатами з Кривого Року. Олена Кравець та Олена Зеленська пронесли свою дружбу крізь роки — від сцени КВК, шаленої популярності "Кварталу" до вершин — коли одна із них стала першою леді України, а інша — акторкою та зіркою телебачення.

За випадковим збігом обставин, Олена Кравець стала хрещеною мами Олени Зеленської. "Телеграф" вирішив пригадати, якими вони були в молодості.

Історія дружби Олени Кравець та Олени Зеленської

Познайомилися майбутні зірка та перша леді ще за часів КВК, у студентські часи у Кривому Розі. Вони обидві були талановитими та артистичними. Саме тоді і почав будуватися майбутній "Квартал 95", який згодом підкорив усю країну.

Олена Зеленська, яка тоді була Оленою Кияшко, стала сценаристкою. А Олена Кравець — акторкою. Разом вони створювали смішні номери та підкорювали серця глядачів.

Коли КВК переріс у професійний проєкт, вони продовжили свою діяльність. Кравець стала однією із головних акторок "Студії Квартал 95" та єдиною жінкою у чоловічому колективі. Зеленська стала однією з провідних авторок. Тоді їхня дружба вже розвивалася на новому рівні — на фоні гастролей, зйомок на ТБ та шаленої популярності.

Після обрання Володимира Зеленського президентом України, Олена Зеленська стала першою леді нашої держави. Однак це не стало перешкодою її дружбі з Оленою Кравець. Однак із початком великої війни, подруги не бачились упродовж трьох років.

"Після трьох років як ми не бачилися, сталася така нагода. Моя Маша, донька, вона була ведучою подкасту знятого в рамках програми "Ти як?" і героїнями цього подкасту була 7-річна Поліна і Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обійнялися, як діти, як все і поїхали", — розповідала Олена Кравець у програмі "Тур зірками".

Донька Олени Кравець, Олена Зеленська і дівчинка Поліна. Фото: скріншот з відео

До слова, Олени товаришують вже понад 30 років. За цей час їх об’єднали не лише дружні, а й родинні зв’язки — чоловік Кравець став хрещеним батьком доньки Зеленських Олександри. А за цікавим збігом обставин, Олена Кравець похрестила Олену Зеленську.

"Ми хрестили доньку Володимира та Олени. І тут з'ясувалося, батюшка нас запитує: "Всі хрещені?". Олена каже: "Ні". Він каже: "Як, ні? Давайте і вас похрестимо". "Ну давайте. А хто буде хрещеною, Лєнчік, будеш моєю хрещеною?". Я кажу: "Давай". Тобто, отак було, на місці", — розповідала Олена Кравець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка Олени Кравець. Він завжди був у тіні дружини та по той бік сцени "Кварталу".