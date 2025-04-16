Вместе более 30 лет, но без детей: что известно о муже экс-министра Ульяны Супрун и как он выглядит

Долгое время Ульяна вместе с мужем жили в Нью-Йорке

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун более 30 лет состоит в браке. Экс-чиновница познакомилась со своим мужем в США, но в 2013 году они вместе приехали в Украину. И Марко Супрун не избегает публичности, наоборот, он был задействован как в волонтерских, так и культурных инициативах нашей страны.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит муж экс-главы Минздрава Марко Супрун и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Марко Супрун — что известно о муже экс-главы Минздрава

Ульяна Супрун, которая на протяжение трех лет исполняла обязанности министра здравоохранения Украины, вышла замуж в 1991 году. Ее избранником стал Марко Супрун, который родился в Канаде. Родители Ульяны, как и ее мужа, выехали из Украины после Второй Мировой войны, но даже находясь за океаном, они не забывали о своей родине.

Ульяна и Марко выросли в традиционных украинских семьях, они посещали украинские школы, а по воскресеньям — украинские церкви. Познакомилась они в США, Ульяна там работала врачом, а у Марко было две специализации — "политология и филология", а также "сценарист".

Как выглядит муж Ульяны Супрун

Пара жила в Нью-Йорке, но еще во время Оранжевой революции стала помогать организовывать в Вашингтоне и Нью-Йорке митинги в поддержку Украины. Они встречались с журналистами, политиками и конгрессменами, чтобы посвятить в события, которые происходили в нашей стране.

А в 2013 году Ульяна и Марко приняли решение продать дом в Нью-Йорке и вернуться в Украину. Это произошло в разгар Революции Достоинства, поэтому супруги стали активно помогать ее участникам.

Ульяна Супрун вместе с мужем более 30 лет, Фото: pravda.com.ua

Марко Супрун сотрудничал с иностранными журналистами, помогал переводить и распространять новости о событиях в Украине, потом подключился к инициативе Babylon'13, которая объединяла режиссеров на Майдане. А Ульяна Супрун стал волонтером Медицинской службы на Майдане.

Ульяна Супрун и ее муж получили украинское гражданство в 2015 году

В 2014 году супруги создали собственный волонтерский проект "Защита патриотов", а через год пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указы о предоставлении Ульяне и Марко Супрун украинского гражданства "как лицам, принятие которых в гражданство Украины предоставляет государственный интерес".

Марко и Ульяна Супрун, Фото: pravda.com.ua

Чем занимается Марко Супрун и в каких скандалах был замешан

Ульяна и Марко Супрун создали общественную организацию и издательство Arc.ua, в которой на данный момент работают. Они занимаются выпуском научно-популярных книг по истории, медицине и социологии, а также ведут онлайн-журнал, рассказывая необычные рассказы об украинцах, Украине и мире.

Марко и Ульяна Супрун сейчас работают вместе

Что касается скандалов, то один из них произошел в 2019 году. После увольнения ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой, Ульяна Супрун заявила, что ей и ее супругу начали поступать угрозы. Более того, на них в Киеве напала тусовка людей, которая физически избила ее супруга.

Ульяна рассказала, что они пошли в СБУ, где им сказали, что это были "люди мужа Амосовой". Но от охраны, которую предлагали супругам, они отказались.

Марко Супрун был обвинен в неонацизме

А в 2020 году в некоторых либеральных западных изданиях, которые подхватили российскую пропаганду, Марко Супрун стал "неонацистом". Тогда он был ведущим английской версии интернет-проекта StopFake. Все началось с публикации на сайте "Заборона", которую фактически повторил российский МИД. Муж экс-главы Минздрава опроверг эту информацию, отметив, что ряд изданий использовали свой официальный статус, чтобы распространить ложь о нем и его убеждениях.

Авторы статьи писали, что Супрун часто пересекается с компанией одиозных праворадикалов и лидером неонацистской хейткор-группы "Сокира Перуна" Арсения Билодуба и других людей, известных своими радикальными взглядами. Но все обвинения были основаны лишь несколькими фотографиями. Но в StopFake отметили, что Марко Супрун появлялся на кадрах и с членами ЛГБТ-сообщества, а также с послами и политиками, но это не является доказательством его причастности к их сфере или идеологии.

Как выглядит Марко Супрун, Фото: pravda.com.ua

Известно также, что в 2021 году в Украине был отменен показ документального фильма "Тетрадь войны", продюсером которой стал Марко Супрун. Кинолента состояла из видеоматериалов, снятых на Донбассе украинскими военнослужащими и добровольцами. Однако Государственное агентство Украины по вопросам кино не выдало фильму прокатного удостоверения.

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