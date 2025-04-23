Подкуп избирателей и неуплата налогов: что известно о муже скандальной Королевской

Муж Королевской был замечен в скандалах

Наталья Королевская — пророссийский одиозный политик, которая долгое время была нардепом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Ее муж также входил в эту политическую силу, хотя часто пропускал заседания.

"Телеграф" расскажет, что известно о муже пророссийского экс-нардепа Королевской, и где он сейчас.

Что известно о Юрии Солоде

Юрий Солод родился в 1972 году в поселке Красный Кут на Луганщине. Освоил специальность "Менеджмент организаций" в Восточноукраинском национальном университете имени Даля.

В 90-х Солод познакомился с Наталией Королевской на пути в Кипр. Они улетели одним самолетом из Луганска, а добравшись до курорта, организатор тура предоставил им один трансфер в гостиницу. Через год пара поженилась. Впоследствии у них появилось трое детей, а также супруги удочерили девочку из Славянска.

Королевская и Солод основали компанию "Укрспецмет", фото из сети

Королевская и Солод имеют четверых детей, фото из сети

В 2000 году Юрий вместе с супругой основал компанию "Укрспецмет". Этот бизнес был связан с оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. В 2006 году он создал алюминиевое предприятие "Солур".

Солод основал предприятие "Солур", фото из сети

Солод некоторое время был помощником Королевской, когда она входила в "Блок Юлии Тимошенко", на общественных началах в течение V и VI созывов. Возглавлял Наблюдательный совет благотворительного фонда "Новый Донбасс". Был председателем правления общественной организации "Всеукраинское объединение "Дорога жизни".

Солод сначала был помощником Королевской, фото из сети

В 2014 году Солод стал народным депутатом от "Оппозиционного блока". В то же время он вошел в Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В 2019 году Юрий снова попал в парламент от "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Скандалы с участием Юрия Солода

Перед выборами Солод размещал билборды с намерением "продолжить дело сына Азарова". Неизвестно, что Юрий имел в виду, однако у семьи Азарова были пророссийские взгляды.

Солода обвиняли в подкупе избирателей. Дело в том, что он открыл в Славянскую сеть магазинов движения "Дорога жизни". Люди получали скидки в этих магазинах, но для этого нужно было зарегистрироваться в избирательном штабе Солода.

Солода обвиняли в подкупе избирателей, фото из сети

Солод был одним из лидеров по пропущенным заседаниям в Верховной Раде. Он месяцами не участвовал в голосованиях в парламенте.

Журналист Денис Казанский выяснил, что Королевская и Солод не уплатили в украинский бюджет "сотни миллионов гривен налогов и сборов" Речь шла о вывозе с оккупированных территорий тонн цветных металлов.

Где сейчас Юрий Солод

В 2023 году Солод и Королевская сложили депутатские мандаты. Вместе с четырьмя детьми они переехали в ОАЭ, где получили вид на жительство. Согласно декларации, в 2023 году политик приобрел 3 автомобиля общей стоимостью более 5 миллионов гривен.

Журналисты выяснили, что Солод и Королевская живут в Address Beach Resort и приобрели в Дубае недвижимость на 10 миллионов долларов. В последний раз их видели в Дубае, когда они приехали в один из ресторанов, на празднование дня рождения матери своего коллеги от "ОПЗЖ" Вадима Столара.

Королевская с мужем в Дубае, скриншот с видео "Украинской правды"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит старший сын скандальной Натальи Королевской. Он стал депутатом Краматорска в 19 лет.