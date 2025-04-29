Посадите эти растения на кладбище, и они будут цвести до морозов

Есть цветы, которые лучше всего украсят могилы

Сейчас в Украине продолжается поминальный период после Пасхи, которую называют Проводами, Гробками и Радоницей. Верующие ухаживают за могилами родных: собирают сухие листья, вырывают сорняки и сажают красивые цветы.

Для посадки на кладбище следует выбирать растения, не требующие тщательного ухода. Также стоит обратить внимание на многолетние растения, которые будут радовать глаз не один сезон. Есть такие неприхотливые растения, которые развиваются сами по себе и заполняют весь участок. Интернет-платформа "Особая" поделилась, какие цветы следует посадить на кладбище.

Что посадить на кладбище

Удачным вариантом является алисум — растение, которое само разрастается и является устойчивым к засухе. Оно цветет разными цветами: белым, розовым, желтым. Так что можно совместить их и сделать красивую композицию.

Алисум, фото "Аграрии вместе"

Обриета также устойчива к сухости, поэтому вы можете поливать землю 1 раз в несколько месяцев. Ее выращивают из рассады, однако пересадив в землю, ухаживать за растением не нужно.

Обриета, фото "Лайфхакер"

Хорошо подходит для кладбища портулак. Его особенность в том, что растение быстро размножается и разрастается на весь участок. Преимущество и в том, что портулак цветет с начала до лета и до заморозков. Для кладбища следует выбрать многолетние сорта портулака.

Портулак, фото из сети

Еще одним хорошим вариантом является очиток. Он разрастается ковром на участке и цветет красивыми розовыми цветами с июня по сентябрь. В другие же сезоны года очиток растет красивыми зелеными листьями.

Очиток, фото из сети

Ранее Телеграф рассказывал, что запрещено приносить на Проводы на кладбище. Церковь не одобряет, когда берут с собой эти вещи.