Работай со звездами соцсетей: в Украине ищут студента-фрилансера для интересной работы

Эта позиция предполагает работу с блогерами

Студентам, желающим попробовать себя в сфере рекламы, предлагают работу в сфере маркетинга. Рекламное агентство "Enter Esport" объявило об открытой вакансии инфлюэнс-менеджера.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Как отметил работодатель, эта неполная занятость легко сочетается с учебой или другими делами.

Скриншот вакансии

Что входит в обязанности

Эта позиция предполагает работу с блогерами — в частности, популярными инфлюэнсерами с миллионной аудиторией. Новый сотрудник должен отвечать за поиск потенциальных партнеров, коммуникацию, ведение переговоров, согласование условий сотрудничества и контроль за размещением рекламных материалов. Также необходимо фиксировать результаты в CRM-системе.

Работа подойдет коммуникабельным и целеустремленным людям, обладающим организаторскими способностями, умеющими договариваться и работать с информацией. Опыт в этой сфере не обязателен — главное, чтобы кандидат имел желание развиваться, умел быстро учиться и проявлял инициативу.

Что предлагает работодатель

На должности менеджера студенту обещают:

зарплата от 8 000 до 12 000 грн в месяц + ставка и бонусы;

полностью дистанционный формат – работать можно из любого уголка мира;

удобный график: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00;

сплоченную команду амбициозных, творческих и мотивированных специалистов, которые всегда поддержат и поделятся опытом.

Это отличная возможность для тех, кто ценит гибкость, развитие и современную рабочую среду. "Enter Esport" предоставляет ее для студентов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что салон эстетики тела и восстановление "Venska Easy Body" в Луцке открыл вакансию администратора. Работодатель гарантирует комфортные условия для профессионального роста, конкурентную заработную плату и удобный график работы.