Работай со звездами соцсетей: в Украине ищут студента-фрилансера для интересной работы
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Эта позиция предполагает работу с блогерами
Студентам, желающим попробовать себя в сфере рекламы, предлагают работу в сфере маркетинга. Рекламное агентство "Enter Esport" объявило об открытой вакансии инфлюэнс-менеджера.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Как отметил работодатель, эта неполная занятость легко сочетается с учебой или другими делами.
Что входит в обязанности
Эта позиция предполагает работу с блогерами — в частности, популярными инфлюэнсерами с миллионной аудиторией. Новый сотрудник должен отвечать за поиск потенциальных партнеров, коммуникацию, ведение переговоров, согласование условий сотрудничества и контроль за размещением рекламных материалов. Также необходимо фиксировать результаты в CRM-системе.
Работа подойдет коммуникабельным и целеустремленным людям, обладающим организаторскими способностями, умеющими договариваться и работать с информацией. Опыт в этой сфере не обязателен — главное, чтобы кандидат имел желание развиваться, умел быстро учиться и проявлял инициативу.
Что предлагает работодатель
На должности менеджера студенту обещают:
- зарплата от 8 000 до 12 000 грн в месяц + ставка и бонусы;
- полностью дистанционный формат – работать можно из любого уголка мира;
- удобный график: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00;
- сплоченную команду амбициозных, творческих и мотивированных специалистов, которые всегда поддержат и поделятся опытом.
Это отличная возможность для тех, кто ценит гибкость, развитие и современную рабочую среду. "Enter Esport" предоставляет ее для студентов.
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