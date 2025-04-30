"Абсолютно здорова людина не може служити в ТЦК": кого з тиловиків не переведуть у бойові підрозділи

20% персоналу ТЦК — цивільні особи, тобто, не військовослужбовці

Відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ, в Україні здійснюється перевірка комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

Зазначається, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. А на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Втім, на сьогодні майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП, які є підрозділом ЗСУ, вже мають бойовий досвід. Близько половини усього особового складу цього підрозділу — це захисники й захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій. А в період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — цивільні особи, тобто, не військовослужбовці, а працівники Збройних Сил України.

"Телеграф" звернувся до начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна з проханням прокоментувати, як відбуваються переведення з тилового підрозділу в бойовий і навпаки.

— Переведення між підрозділами Збройних Сил України не є чимось новим, — зазначив майор Істомін. — Щодо саме ТЦК та СП, то цей процес триває постійно, починаючи з 2022 року: на військову службу до нас, після рішення ВЛК, направляють осіб чоловічої статі, стан здоров’я яких не дозволяє воювати у бойових бригадах. Якщо говорити конкретно про ТЦК та СП Полтавської області, то в нас таких, напевно, близько 90 відсотків. Це чоловіки, яких військово-лікарські комісії визнали придатними до військової служби в ТЦК та СП (по-старому, обмежено придатні). Вони прийшли на місце тих, які були визнані повністю придатними до військової служби й переведені до бойових частин. Решта 10 відсотків — ті, хто має підстави на звільнення, чоловіки після 55 років та спеціалісти дефіцитних спеціальностей.

Роман Істомін наголошує: "Абсолютно здорова людина не може служити в ТЦК або перевестися до нього, навіть якщо має статус учасника бойових дій. Тільки на підставі рішення ВЛК!".

Водночас не можуть бути переведені в бойові бригади працівники ТЦК та СП, тобто, цивільні особи, які працюють у більшості військових частин. Бо вони не є військовими.

Військовослужбовців-жінок це також не стосується, якщо тільки вони не виявлять бажання перевестись до бойового підрозділу, оскільки в Україні наразі немає примусової мобілізації осіб жіночої статі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у квітні 2025 року в Україні на військовий облік мають стати всі юнаки, яким уже виповнилося або виповниться 17 років упродовж року — незалежно від того, чи вони ще навчаються у школі, чи вже завершили навчання.