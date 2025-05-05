Глава одной из фракций точно уверен в ратификации соглашения

Вице-премьер Юлия Свириденко во вторник и среду проведет отдельные консультации с парламентскими фракциями по поводу украинско-американского соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления. Само голосование в парламенте запланировано на четверг, 8 мая.

Об этом сообщили Суспільному народному депутату из нескольких фракций. Заместитель председателя фракции "Батьківщина" Сергей Соболев отметил, что парламентарии пока не ознакомлены с приложениями к документу, вероятно, из-за наличия у них закрытой информации.

В то же время депутаты ожидают, что во время встреч правительство предоставит больше деталей по соглашению.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил уверенность, что его коллеги поддержат ратификацию. "Мой предварительный прогноз, что все будет хорошо. И мы в ближайшее время ратифицируем это соглашение для того, чтобы продолжать наше эффективное сотрудничество с Соединенными Штатами", – отметил политик. Арахамия также добавил, что "слуги" поддержат усилия президента Зеленского, который они считают главным переговорщиком из США и назвал соглашение об экономическом сотрудничестве "логическим продолжением таких усилий".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что добыча редкоземельных металлов, предусмотренная новым украинско-американским соглашением, может существенно изменить ландшафт страны, однако по оценкам специалистов, не приведет к критическому ухудшению экологической ситуации в регионах. Несмотря на потенциальные масштабные вмешательства в природную среду, авторы соглашения уверяют, что экологические риски будут контролироваться.