Под вопросом репарации и сроки: нардепка разобрала проблемные моменты соглашения с США о фонде восстановления

В своем анализе механизма функционирования Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления депутат выявила противоречия по поводу финансирования и распределения будущих репараций от России

Народная депутат Нина Южанина поделилась своим анализом Соглашения о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления, отметив, что без доступа к Соглашению об ограниченном партнерстве невозможно полностью понять механизм работы Фонда.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Южанина добавила, что Соглашение об ограниченном партнерстве вроде бы не показывают депутатам.

Она также отметила, что в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты о ратификации Соглашения (№0309 от 01.05.2025) и о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно реализации Соглашения (№13256 от 02.05.2025), однако депутат отмечает отсутствие ясности в ключевых моментах.

Через сколько будут поступать средства

Южанина попыталась схематично разобраться, как будут формироваться взносы в Фонд, который должен быть направлен на восстановление и модернизацию Украины. Депутат моделирует ситуацию, когда украинские уполномоченные органы выдадут инвестиционные разрешения десяти компаниям (пяти американским и пяти украинским), но отмечает, что стоимость таких лицензий незначительна, а рентные платежи, 50% которых должны поступать в Фонд, начнут поступать только через годы и также не будут очень большими.

Фонд работает, а денег нет

"Еще раз, Фонд уже работает, а средств почти нет, правда, вклад американской стороны уже может быть миллионный или миллиардный (военная помощь после вступления в силу Соглашения). Через лет 5 начнут 10 компаний платить рентные платежи, 50% из которых Украина перечислит со специального счета ДБ (который будет сформирован в соответствии с изменениями) в Фонд. Рентные платежи тоже не такие значительные (учтите инфо, что на сегодня все рентные платежи в ДБ составляют до 1,5 млрд долларов в год)", — пишет она.

Выплаты репараций от РФ

Особое беспокойство у депутата вызывает вопрос репараций от России. В пояснительной записке к изменениям в Бюджетный кодекс указано, что 50% доходов от партнерства и репараций должны быть зачислены в Фонд, но в то же время указано, что "доходы, полученные от Российской Федерации или ее представителей как репарации за вторжение в Украину, зачисляются в доходы общего фонда Государственного бюджета Украины в полном объеме".

"Я уже и сама запуталась: средства откуда и когда появятся в Фонде, есть ли требование о паритетности взносов, связанных с репарациями, будут ли они Украиной использовать вне Фонда", — заключает депутат.

Что предшествовало

Напомним, что Украина и США 30 апреля заключили соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления под руководством Вашингтона и Киева, который будет заниматься добычей украинских полезных ископаемых и направлять деньги на восстановление Украины. В США подтвердили заключение соглашения и назвали этот момент "историческим".

Впрочем, есть проблемы: западные СМИ считают, что обеим странам, по всей вероятности, якобы придется ждать лет десять, или даже больше, прежде чем соглашение по добыче полезных ископаемых начнет приносить реальную прибыль и финансовую выгоду обеим сторонам. Причина в том, что инвесторы испытывают опасения по поводу инвестиций в страну, пострадавшую от войны.

При этом ранее "Телеграф" писал, что говорят западные эксперты и медиа о подписанном соглашении по украинским недрам — анализ от международной обозревательницы Ольги Кириловой. Там прогнозы значительно более оптимистичны. Также "Телеграф" подробно рассказывал, какие полезные ископаемые прячутся в недрах Украины.