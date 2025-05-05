Що відбувається з ратифікацією угоди зі США: депутати чекають на роз'яснення від Кабміну

Голова однієї з фракцій точно певен у ратифікації угоди

Віцепрем’єрка Юлія Свириденко у вівторок та середу проведе окремі консультації з парламентськими фракціями щодо українсько-американської угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови. Саме голосування у парламенті заплановане на четвер, 8 травня.

Про це повідомили Суспільному народні депутати з кількох фракцій. Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв зазначив, що парламентарі поки не ознайомлені з додатками до документа, ймовірно, через наявність у них закритої інформації.

Водночас депутати очікують, що під час зустрічей уряд надасть більше деталей щодо угоди.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив упевненість, що його колеги підтримають ратифікацію. "Мій попередній прогноз, що все буде гаразд. І ми найближчим часом ратифікуємо цю угоду для того, щоб продовжувати нашу ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами", – зазначив політик. Арахамія також додав, що "слуги" підтримають зусилля президента Зеленського, якого вони вважають головним перемовником зі США та назвав угоду про економічну співпрацю "логічним продовженням таких зусиль".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що видобуток рідкісноземельних металів, передбачений новою українсько-американською угодою, може суттєво змінити ландшафт країни, однак, за оцінками фахівців, не призведе до критичного погіршення екологічної ситуації в регіонах. Попри потенційні масштабні втручання у природне середовище, автори угоди запевняють, що екологічні ризики будуть контрольованими.