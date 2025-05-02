Эффект будет не моментальным: какой неприятный нюанс есть в соглашении по ископаемым, пишут СМИ

Соглашение охватывает 55 редкоземельных элементов, но на полное развертывание добычи потребуется время.

Украине и Соединенным Штатам, вероятно, придется ждать лет десять, или даже больше, прежде чем соглашение о добыче полезных ископаемых начнет приносить реальную прибыль и финансовую выгоду обеим сторонам. Причина в том, что инвесторы испытывают опасения по поводу инвестиций в страну, пострадавшую от войны.

Это утверждает издание Reuters со ссылкой на экспертов по горнодобывающим делам. Они заявляют, что в странах, где горнодобывающий сектор очень развит, например в Канаде или Австралии, разработка шахт может занять 10-20 лет.

Кроме этого, утверждает издание, по большинству месторождений полезных ископаемых в Украине якобы недостаточно данных, чтобы подтвердить их "экономическую жизнеспособность" – мол, это будет отпугивать инвесторов. Также отмечается, что инвесторы могут банально опасаться возобновления войны, поскольку гарантий безопасности от нового вторжения РФ Украина так и не получила, а украинская энергетика, важная для работы горнодобывающих предприятий, получила тяжелые повреждения из-за российских ударов.

"Если кто-то вдруг подумал, что все эти полезные ископаемые сразу потоком полетят из Украины, то это просто сон… Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестирование денег туда, когда есть варианты инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, не находящихся в состоянии войны", — подтвердил издательству. Benchmark Minerals Intelligence.

Соглашение охватывает 55 редкоземельных элементов, но для полного развертывания добычи понадобится время. Украина с 2014 года очень медленно выдавала новые лицензии на добычу недр: с 2014 по 2020 год было выдано около 20 лицензий на нефть и газ, одну на графит, одну на золото, две на марганец и одну на медь. При этом в целом сейчас насчитывается 3482 лицензии, а в 2024 году украинское государство заработало 47,7 миллиарда гривен, или около 1 миллиарда долларов на роялти и других сборах, связанных с эксплуатацией природных ресурсов.

Кроме этого, проблема состоит в том, что семь из 24 потенциальных проектов находятся на временно оккупированных россиянами территориях Украины. Среди них – литий, графит, никель, марганец и другие редкоземельные элементы. Без западных гарантий безопасности и отбрасывания оккупантов с этих территорий наладить добычу будет сложно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что говорят западные эксперты и медиа о подписанном соглашении по украинским недрам — анализ от международной обозревательницы Ольги Кирилловой. Там прогнозы значительно более оптимистичны. Также "Телеграф" подробно рассказывал, какие полезные ископаемые прячутся в недрах Украины.