Голосовать "вслепую"? Соглашение о ископаемых может столкнуться с подводными камнями в Раде

Депутаты не получили всех документов

Проект о ратификации Соглашения о ископаемых из США уже зарегистрирован в Верховной Раде, однако его голосование под вопросом. Народные избранники получили документ на 12 страниц без важнейшей технической информации.

При этом второе соглашение об ограниченном партнерстве, содержащее все детали, почему-то не предоставлено депутатам. Об этом в своем телеграмм-канале пишет нардеп Ярослав Железняк.

По словам депутата, ближайшее голосование может пройти 13-15 мая. По закону должно пройти минимум семь дней перед рассмотрением документа. До этого времени проект должен пройти рассмотрение в Комитете по вопросам международной политики.

Однако Железняк предполагает, что ратификацию могут провести и раньше – уже 8 мая. Депутат обратил внимание на любопытную деталь: Кабмин внес текст в Верховную Раду формально 1 мая в 23:59, хотя фактически это произошло ночью 2 мая. При этом во всех документах зафиксирована дата именно 1 мая, и мгновенно расписали документ аппарат Рады и спикер.

"Зачем? Потому что после предоставления документов депутатам начинается срок 7 дней минимум перед правом парламента голосовать за него", – объясняет нардеп. Такая манипуляция дает теоретическую возможность проголосовать ратификацию уже 8 мая, поскольку идет "непрерывное заседание" и можно собрать депутатов ранее запланированного срока.

Железняк объясняет, что сейчас у депутатов есть только общее межправительственное соглашение о фонде. В нем прописаны общие фразы без важных деталей. Главный документ – соглашение об ограниченном партнерстве на десятки страниц – содержит ключевую информацию: механизмы работы фонда, распределение прав, место регистрации, финансовые потоки. Однако этот документ нардепам не предоставили.

"По моей информации, это второе соглашение по существу и форме тоже обе стороны согласовали. Но пока правительство его депутатам не представило. И поэтому выходит без него депутаты будут голосовать за ратификацию того, что не видели", – отмечает нардеп.

Как пример разногласий Железняк приводит заявление министра экономики Юлии Свириденко. Она утверждала, что фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. Однако в техническом приложении к соглашению говорится о лицензиях, выданных до вступления в силу соглашения, которые еще не эксплуатировались.

Снятие технического приложения к соглашению о лицензиях — фото телеграмм-канад Железный нардеп

"То есть это уже речь о выданных лицензиях, по которым сейчас нет добычи. Такие есть у Нафтогаза, Укрнафты или наших олигархов", — объясняет депутат. При этом фонд будет претендовать не на прибыль компаний, а на ренту – налоги.

Депутат подчеркивает, что не оценивает соглашение как "предательство или победу", но считает неприемлемым голосовать за "кота в мешке".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стали известны новые подробности соглашения о ископаемых. Эти нюансы украинцам забыли рассказать.