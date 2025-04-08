Пользование туалетом в Киеве может подорожать – в КМВА рассказали детали

Неизвестно, на какую сумму тарифы могут поднять

В столице рассматривают возможность пересмотра тарифов на пользование общественными туалетами. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что соответствующее распоряжение уже поступило ему на подпись.

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина. По словам Ткаченко, документ находится на рассмотрении среди других городских вопросов, в частности связанных с реконструкцией объектов, земельными участками и определением критичности предприятий.

"Мне принесли на подпись распоряжение о повышении тарифов на пользование общественными туалетами в городе Киеве", — отметил глава КМВА. Стоимость одного посещения уборной составляет 10 гривен.

Вместе с тем, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевсовете решили судьбу скандального секретаря Бондаренко. Для голосования в зале собралось более 70 депутатов. Его увольнение требовали не только депутаты, но и многие жители столицы. Однако по итогу тайного голосования сегодня не поддержали его отставку. Однако в итоге Бондаренко все же ушел со своей должности.