В Украине, вероятно, исчез Аполлон: что это за бабочка и где она водится (фото)

Этот вид имеет ограниченный ареал в горных районах и требует особых условий существования

Аполлон (Parnassius apollo Linnaeus) — большая дневная бабочка из семьи Косатцевых (Papilionidae), известная своими яркими красными "глазками" на задних крыльях. Этот вид распространен в горных районах Европы, Малой и Средней Азии, Восточной Сибири, Забайкалье, Северо-Западном Китае и Монголии.

Ареал вида охватывает преимущественно солнечные скалистые места в лесном и субальпийском поясах, часто на известняковых обнажениях. На равнинах встречается в борах и суборах на песчаных и каменистых почвах, где растет очиток. Численность вида незначительна, а на Киевском Полесье и в Карпатах, вероятно, аполлон исчез.

Описание вида

Размах крыльев бабочки составляет 65-90 мм, переднее крыло имеет длину 34-44 мм. Крылья белого или кремового цвета с большими черными пятнами, а на задних крыльях — характерные красные круглые пятна с черным контуром. Окраска крыльев у каждого экземпляра может варьироваться, но всегда легко узнается по ярким "глазкам". Бабочка имеет опушенное тело, большие глаза с мелкими щетинками и черные усики с булавой.

Биология и экология

Аполлон дает одну генерацию в год, лет бабочек длится с июля по август, они активны преимущественно после полудня. Самка откладывает яйца по одному на нижнюю сторону листа или стебель кормовых растений — очитков и молодила. Развитие яйца длится от 2 до 8 недель, гусеница обычно зимует в оболочке яйца. В солнечную и сухую погоду гусеница питается листьями очитка, а в облачную — прячется под камнями. Куколка формируется в коконе среди камней.

Природоохранный статус

Аполлон занесен в Красную книгу Украины (II категория) и считается видом, находящимся под угрозой исчезновения. Современные находки на территории Украины отсутствуют, что свидетельствует о возможном полном исчезновении вида в стране. Причинами сокращения численности является разрушение естественных мест обитания из-за вырубки лесов, изменение землепользования, рекреационная нагрузка и неспособность вида к миграциям.

В Международном союзе охраны природы (МСОП) он имеет статус "уязвимый" (VU), а в Европейском Красном списке – категорию SPEC3, что означает угрозу исчезновения на территории Европы. Вид также занесен в Красные книги многих европейских стран, в частности Финляндию, Норвегию, Швецию, Германию и Беларусь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной бабочке из Красной книги. Она стала редчайшим жителем украинских степей.