Один из самых больших кузнечиков почти исчез в Украине: где его еще можно увидеть (фото)

Этот удивительный представитель фауны Украины нуждается в нашей защите.

Дыбка степная (Saga pedo) — это чрезвычайно интересное и редкое насекомое из семейства кузнечиков, обитающее в степных зонах Европы и Азии. В Украине этот вид происходит преимущественно на юге страны, где его численность значительно уменьшилась.

Этот бескрылый представитель семейства кузнечиков, который может достигать почти 8 см длиной, является уникальным хищником наших степей и жемчужиной биоразнообразия, требующей особого внимания и охраны. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Внешний вид и особенности

Дыбка степная имеет длинное тело от 6 до 7,8 см, обычно окрашенное в зеленый или желтовато-зеленый цвет со светлой полосой по бокам. Важным отличием является отсутствие крыльев, что делает его уникальным среди других кузнечиков. Усики у него довольно длинные, но немного короче тела.

Передние и средние ноги оснащены острыми шипами, а задние ноги тонкие, что не позволяет дыбке делать большие прыжки. Самки имеют длинный яйцеклад, который используют для откладывания яиц в почву.

Места проживания в Украине

Этот вид распространён в степных регионах от Южной Франции до Средней Азии. В пределах Украины дыбка степная встречается на юге, в частности в Кинбурнском полуострове, природном парке "Белобережье Святослава", а также в Закарпатье и Галицком национальном природном парке.

Особенности жизни и размножения

Дыбка степная — партеногенетический вид, то есть размножается без участия самцов. Откладывает яйца в грунт с помощью длинного яйцеклада. Личинки появляются весной, проходят несколько стадий развития, а взрослые особи появляются летом и живут до осени.

Это насекомое — хищник, охотящийся на других мелких насекомых, в частности саранчу и жуков. Она предпочитает густую травянистую растительность и разреженные кустарники степей.

Угрозы для вида и охранные мероприятия

Численность дыбки степной стремительно снижается из-за распашки степей, чрезмерного выпаса скота, уничтожения природной растительности и использования химикатов. Поэтому она внесена в Красную книгу Украины и имеет статус "уязвимого" вида в международных списках.

В Украине дыбка находится под охраной в заповедниках и природоохранных территориях. Для сохранения вида важно поддерживать природное состояние степей, контролировать выпас и ограничивать применение пестицидов. Также возможно искусственное расселение насекомых в подходящие для них места.

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