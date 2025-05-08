Малюк и ряд военных получили звание Героя Украины

Звание Героя Украины получили глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и командующий 414 бригадой "Мадьяр" майор Роберт Бровди. Также это звание получили еще ряд украинских военных.

Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Нескольким военным звание присвоено посмертно.

Звание Героя Украины получили:

сержант 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Павел Петриченко (посмертно);

полковник Игорь Пархоменко;

полковник Павел Розлач;

подполковник Сергей Рощин;

командир 414 отдельной бригады БПС "Птицы Мадяра" майор Роберт Бровди;

лейтенант Андрей Кияненко;

младший лейтенант Александр Гаран;

сержант (посмертно) Владимир Тодор;

старший солдат Александр Кандауров (посмертно);

старший солдат Анатолий Тегза (посмертно);

глава СБУ генерал-лейтенанта Василий Малюк.

Заметим, что звание Героя Украины — высшая государственная награда, которую выдают за выдающееся поступки перед страной. Она предусматривает не только вручение соответствующего ордена, но и пожизненную выплату стипендии и льгот на коммунальные услуги.

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