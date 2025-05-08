Малюк та низка військових отримали звання Героя України
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Трьох військових нагороджено посмертно
Звання Героя України отримали очільник Служби безпеки України Василь Малюк та командувач 414 бригади "Мадяр" майор Роберт Бровді. Також це ж звання отримали ще низка українських військових.
Відповідні укази №299/2025 та №288/2025 підписав президент України Володимир Зеленський. Кільком військовим звання присвоєно посмертно.
Звання Героя України отримали:
- сержант 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Павло Петриченко (посмертно);
- полковник Ігор Пархоменко;
- полковник Павло Розлач;
- підполковник Сергій Рощин;
- командир 414 окремої бригади БпС "Птахи Мадяра" майор Роберт Бровді;
- лейтенант Андрій Кіяненко;
- молодший лейтенант Олександр Гаран;
- сержант (посмертно) Володимир Тодор;
- старший солдат Олександр Кандауров (посмертно);
- старший солдат Анатолій Тегза (посмертно);
- голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.
Зауважимо, що звання Героя України — найвища державна нагорода, яку видають за видатні вчинки перед країною. Вона передбачає не тільки вручення відповідного ордену, але й довічну виплату стипендії та пільги на комунальні послуги.
Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий, якого в боях було поранено, замість нагороди отримав підозру. У Києві суд розглядає справу бійця, якого звинувачують у СЗЧ.