Малюк та низка військових отримали звання Героя України

Трьох військових нагороджено посмертно

Звання Героя України отримали очільник Служби безпеки України Василь Малюк та командувач 414 бригади "Мадяр" майор Роберт Бровді. Також це ж звання отримали ще низка українських військових.

Відповідні укази №299/2025 та №288/2025 підписав президент України Володимир Зеленський. Кільком військовим звання присвоєно посмертно.

Звання Героя України отримали:

сержант 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Павло Петриченко (посмертно);

полковник Ігор Пархоменко;

полковник Павло Розлач;

підполковник Сергій Рощин;

командир 414 окремої бригади БпС "Птахи Мадяра" майор Роберт Бровді;

лейтенант Андрій Кіяненко;

молодший лейтенант Олександр Гаран;

сержант (посмертно) Володимир Тодор;

старший солдат Олександр Кандауров (посмертно);

старший солдат Анатолій Тегза (посмертно);

голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Зауважимо, що звання Героя України — найвища державна нагорода, яку видають за видатні вчинки перед країною. Вона передбачає не тільки вручення відповідного ордену, але й довічну виплату стипендії та пільги на комунальні послуги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий, якого в боях було поранено, замість нагороди отримав підозру. У Києві суд розглядає справу бійця, якого звинувачують у СЗЧ.