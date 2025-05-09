Папа Франциск несколько раз мог приехать в Украину. Собирался даже в Мариуполь

Папа хотел приехать в нашу страну еще в 2022 году

Конклав кардиналов 8 мая избрал нового Папу Римского – им стал Роберт Прево, кардинал из США. Его предшественник Папа Франциск несколько раз мог приехать в Украину, однако изменил свое мнение.

Папа Франциск мог приехать в Мариуполь в 2022 году

Как рассказал апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине Висвальдас Кульбокас в интервью "РБК-Украина", он много раз общался на этот счет с руководителями Государственного секретариата с государственным секретарем, кардиналом Паролином и его заместителями. Они всегда отмечали, что могут только предлагать, куда именно совершать визиты, решает только сам Папа.

Нунций рассказал, что 15 мая 2022 года, когда защитники Мариуполя еще не были в плену, пытались привлечь к их спасению Китай, Турцию и Папу Франциска как морального авторитета. Цель тогда была помочь защитникам Мариуполя выйти живыми и поехать в другую страну, чтобы там находиться во время войны.

"Когда я проинформировал об обсуждении такого предложения, я сразу получил ответ от Папы Франциска: если так случится, он приедет в Украину в Мариуполь. То есть, духовно Папа Франциск был готов приехать в Украину. Этот пример мне подсказывает, что решение Папы зависело от его понимания, когда он может быть более полезным", — поделился он мыслями.

Позиция Папы Франциска изменялась несколько раз

Как отметил посол Ватикана, для Франциска не было вопроса показать, что он с Украиной. Вопрос был в том, когда его присутствие даст наибольшие результаты.

"Я общался несколько раз с Папой, и я даже видел, что его понимание менялось, потому что в 2022 году я уже понял, что он уже готовился приехать, я его ждал. Потом что-то изменилось в его мыслях. И в конце 2024 — в начале 2025 года, еще раз изменилась его позиция. Я уже снова начал ждать его визита в Украину. Только не было конкретности когда", — рассказал нунций.

По его словам, Папа Франциск даже после принятия решения чувствовал себя свободным изменить его. Понтифик мог это сделать, если понимал, что оно ошибочное, или получал новую информацию.

"Для меня никогда не было легко понять, приедет или нет, и когда может приехать", — резюмировал Висвальдас Кульбокас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем запомнился Папа Франциск. С начала своего избрания он взял курс на обновление Католической Церкви.