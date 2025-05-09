"Украинский след". Странная отметина на лице Зеленского вызвала споры в сети (фото)

Загадочная полоска стала причиной массы предположений

На лице президента Украины Владимира Зеленского заметили странный след. На недавнем фото на его виске появилась довольно длинная полоска.

Странный след на лице президента обсуждают в сети

В сети активно обсуждают, что это может быть — залом после сна, отметина от массажного стола или телефона. Есть и иронический вариант — "украинский след".

На Банковой выдвинули предположение, откуда след на лице Зеленского

Однако на самом деле все гораздо прозаичнее. Собеседник "Телеграфа" на Банковой предположил, что это, вероятно, след от наушников. Эта версия выглядит правдоподобной, так как фото Зеленского с полоской на виске появилось как иллюстрация новости о его телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 8 мая. Он длился около часа, так что наушники вполне могли оставить такой след на лице президента.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пьяный мужчина хотел подойти к Зеленскому на Крещатике, когда тот записывал видеообращение. Однако его товарищ вовремя остановил "героя" и не разрешил ему приблизиться к президенту.