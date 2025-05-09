Будут ли немецкие войска отправлены в Украину: новый канцлер ответил

Мерц считает, что Германия может внести другой вклад в безопасность Украины

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в вопросе отправки войск в Украину считает, что говорить об этом сценарии все еще слишком рано. По его словам, вопрос участия Германии в создании военного корпуса для размещения в Украине сейчас не стоит на повестке дня.

Об этом канцлер сказал в интервью немецкому изданию Die Welt. Он согласился с популярным среди немецких политиков мнением, что даже до банального реального прекращения огня в Украине очень далеко.

"Мы еще очень далеки от прекращения огня, и еще дальше – от мирного соглашения", – отметил он.

Мерц считает, что Германия может внести другой вклад в безопасность Украины, по меньшей мере, на текущем этапе. Берлин может продолжить оказывать поддержку Вооруженным силам Украины и поставлять вооружение с помощью США и в рамках совместных усилий Европейского Союза. Также Германия готова использовать ряд возможностей для того, чтобы соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией было надежно закреплено, а Россия не решилась бы его нарушить и вынуждена была бы действительно придерживаться.

Отметим, Фридрих Мерц еще перед выборами неоднократно подтверждал, что готов наконец-то передать Украине крылатые ракеты Taurus – при условии, что его политическая сила выигрывает выборы, а слишком долго отказывавшийся дать ракеты Шольц потеряет свой пост. На выборах Мерц и его партия одержали победу. Сейчас Мерц называет согласие Британии и Франции единственным условием поставки ракет. Великобритания готова поддержать это решение.

Поэтому теперь Германия, несмотря на очередные "коричневые линии" России, может передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Однако она передаст их не слишком много – скорее всего, не больше 100 штук, причем передавать будет двумя партиями по 50 единиц.