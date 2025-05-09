"Вопрос десанта не стоит". Существует ли серьезная угроза оккупации Одессы

Военный оценил реальную угрозу

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев недавно заявил, что Одесса "исторически русский город", основанный императрицей Екатериной II. Он также подчеркнул, что "более двух веков со дня основания этот город был форпостом России на Черном море".

Такие заявления со стороны российских чиновников раздаются регулярно, однако насколько реальна угроза захвата Одессы? Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз.

"Патрушеву я бы посоветовал меньше употреблять алкоголь. Пафос о "российском" городе Одессе – это, конечно, хорошо, но чего-то вы за более трех лет широкомасштабной войны приблизиться к нему не смогли. Расскажите, почему?" – отметил эксперт.

По словам Симороза, главное внимание следует уделять ситуации на Херсонщине, через которую теоретически возможно продвижение врага. Между украинскими и российскими войсками остаются Николаев и подконтрольная Украине часть Херсона, а разграничение проходит по Днепру.

"Они говорят об Одессе, но посмотрите на расстоянии. Говорить можно много, но реальная история для них исключительно сушей", — подчеркнул ветеран.

Эксперт напомнил, что Россия потеряла инициативу в Черном море, несмотря на то, что у Украины нет полноценного военного флота, особенно после затопления некоторых кораблей в начале полномасштабного вторжения.

Украина доказала, что может контролировать акваторию Черного моря благодаря наземным противокорабельным системам. Подтверждением этому явилось успешное поражение ракетами флагмана черноморского флота РФ – крейсера "Москва".

"Мы провели очень большую работу, мы усилили также как воздушные, так и водные БПЛА", – добавил Симороз.

Военный отметил, что у врага нет возможности продвигаться морем в направлении Украины. Вопрос десантной операции или обстрелов Одессы с кораблей пока не стоит на повестке дня.

"Остается только путь по суше. Это Херсон, это Николаев, а от Николаева еще по прямой более 100 километров. Поэтому я бы не воспринимал всерьез слова Патрушева", — подытожил эксперт.

Расстояние от Николаева до Одессы

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