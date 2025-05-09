"Питання десанту не стоїть". Чи існує серйозна загроза окупації Одеси

Військовий оцінив реальну загрозу

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев нещодавно заявив, що Одеса "історично російське місто", засноване імператрицею Катериною II. Він також наголосив, що "понад два століття з дня заснування це місто було форпостом Росії на Чорному морі".

Такі заяви з боку російських високопосадовців лунають регулярно, проте наскільки реальною є загроза захоплення Одеси? Про це в інтерв'ю для OBOZ.UA розповів ветеран війни, громадський активіст та юрист Олег Симороз.

"Патрушеву я б порадив менше вживати алкоголю. Пафос про "російське" місто Одесу – це, звісно, добре, але чогось ви за понад три роки широкомасштабної війни наблизитися до нього не змогли. Розкажіть, чому?" – зазначив експерт.

За словами Симороза, головну увагу варто приділяти ситуації на Херсонщині, через яку теоретично можливе просування ворога. Між українськими та російськими військами залишаються Миколаїв і підконтрольна Україні частина Херсона, а розмежування проходить по Дніпру.

"Вони говорять про Одесу, але подивіться на відстані. Говорити можна багато, але реальна історія для них – виключно суходолом", – підкреслив ветеран.

Експерт нагадав, що Росія втратила ініціативу в Чорному морі попри те, що Україна не має повноцінного військового флоту, особливо після затоплення деяких кораблів на початку повномасштабного вторгнення.

Україна довела, що може контролювати акваторію Чорного моря завдяки наземним протикорабельним системам. Підтвердженням цьому стало успішне ураження ракетами флагмана чорноморського флоту РФ – крейсера "Москва".

"Ми провели дуже велику роботу, ми посилили також як повітряні, так і водні БПЛА", – додав Симороз.

Військовий наголосив, що ворог не має можливості просуватися морем у напрямку України. Питання десантної операції чи обстрілів Одеси з кораблів наразі не стоїть на порядку денному.

"Залишається лише шлях суходолом. Це Херсон, це Миколаїв, а від Миколаєва ще по прямій понад 100 кілометрів. Тому я б не сприймав всерйоз слова Патрушева", – підсумував експерт.

Відстань від Миколаєва до Одеси

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