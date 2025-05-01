Есть два сценария. Что будет, если США выйдут из переговорного процесса

Один из вариантов будет хуже для Украины

Вероятный выход США из переговорного процесса между Украиной и Россией вызывает множество вопросов. Однако существует два сценария развития событий в таком случае.

Об этом рассказал экс-посол США при НАТО и бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Канал 24". По его словам, большую роль будет играть именно то, что вкладывает Вашингтон в понятие выхода из переговорного процесса.

Здесь следует понимать, что существует два сценария развития событий. И один из них имеет больше позитивных аспектов для Украины, даже несмотря на то, что отказ Вашингтона от дальнейшей работы над мирным соглашением будет иметь тяжелые последствия.

"Если это означает, что переговорный процесс завершен, но санкции остаются в силе, возможно даже усиливаются, а поставки оружия для Украины продолжаются, пусть даже на основе кредитов или закупок, а не безвозмездной помощи, то это было бы замечательно", — говорит Волкер, озвучивая первый вариант.

Во втором же, по мнению экс-посла, выход из переговорного процесса в США может означать прекращение санкций и военной поддержки Украины. И этот вариант будет гораздо хуже для Украины.

Отметим, что в настоящее время США не выходят из переговорного процесса между Украиной и Россией. Однако госсекретарь Штатов Марко Рубио настаивал на том, что этот процесс следует ускорить, ведь у президента США Дональда Трампа может лопнуть терпение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, готова ли Украина уступить территорию, по мнению спецпредставителя США Кита Келлога.