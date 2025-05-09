"Тысячи гибнут еженедельно": Трамп после разговора с Зеленским выступил с заявлением

Трамп добавил, что он, как президент США, будет оставаться преданным обеспечению мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал российского правителя Владимира Путина согласиться на безусловное полное прекращение огня на 30 дней. В противном случае, пригрозил Трамп, Россию ждут новые санкции.

Об этом президент США написал в собственной соцсети Truth Social. По его словам, Соединенные Штаты продолжают настаивать на прекращении огня между Украиной и Россией, обе страны ответственны за его соблюдение.

"Надеемся, что будет соблюдено прекращение огня, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дальнейшие санкции. Тысячи молодых солдат погибают еженедельно, и каждый должен желать, чтобы это ПРЕКРАТИЛОСЬ. Я хочу, и Соединенные Штаты Америки тоже", – заявил он.

Трамп добавил, что он, как президент США, будет оставаться верным обеспечению мира между Россией и Украиной. Он пообещал, что это будет "длительный мир".

"Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги. Спасибо за ваше внимание по этому вопросу!", – добавил он.

Между тем, несмотря на заявления Трампа о приверженности мирному процессу, вице-президент США Джей Ди Вэнс озвучил противоположную позицию. Он заявил, что Вашингтон поддерживает начало переговорного процесса между Украиной и Россией. Однако Вэнс заявил, что США покинут переговоры, если увидят, что российский режим не настроен на достижение мира в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США меняют стратегию из-за жадности Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, в чем дело. Между тем Путин упорно продолжает требовать передачи под контроль России четырех украинских регионов как условие прекращения войны. Такие требования стали серьезным препятствием для попыток США добиться перемирия и завершить боевые действия.