"Россия должна показать серьезность": Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, о чем договорились

Трамп и Зеленский согласились с необходимостью максимального давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили мирные усилия, которые, наконец, должны привести к миру в Украине и согласились с тем, что Россию нужно заставить продемонстрировать серьезное отношение к переговорам.

Об этом говорится в сообщении на канале Зеленского в Telegram. В частности, президент отметил, что стороны поздравили друг друга с тем, что народы США и Украины сыграли большую роль в победе над Третьим Рейхом, а также обсудили заключение соглашения между США и Украиной относительно экономического партнерства, однако большинство разговоров касалось именно достижения мира в Украине.

"Обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть предприняты. Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня", – написал президент.

Зеленский также отметил, что Трамп подтвердил ему приверженность делу завершения войны в Украине, он готов помогать и поддерживает позицию Украины о необходимости безусловного прекращения огня. Стороны согласовали дальнейшие контакты.

Чуть позже в вечернем обращении Зеленский рассказал немного больше подробностей по поводу разговора. По его словам, он и Трамп обсудили вопрос максимального давления на российский режим ради достижения мира. Также обсуждалась поддержка США, которая сейчас нужна Украине. По словам президента Трамп знает, что Украина готова на 30-дневное перемирие, без обмена ракетно-дроновыми ударами и огня на фронте. Он понимает, что не готова к этому именно Россия.

"Нужно, чтобы россияне ответили на это адекватно — поддержали прекращение огня. Они должны доказать свою готовность завершать войну. И это не первый раз — мы в очередной раз это предлагаем. Тридцать дней, которые могут стать началом многих лет мира. Именно прекращение огня, длительное и надежное, будет реальным показателем движения как миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке так же, как и 80 лет назад", – добавил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США меняют стратегию из-за жадности Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, в чем дело. Между тем Путин упорно продолжает требовать передачи под контроль России четырех украинских регионов как условие прекращения войны. Такие требования стали серьезным препятствием для попыток США добиться перемирия и завершить боевые действия.