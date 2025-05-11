Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо переговорів

Зеленський назвав умову для переговорів

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Володимира Путіна щодо прямих переговорів у Стамбулі. Український лідер назвав це "хорошим знаком".

За словами президента, Україна готова зустрічатись в Туреччині, але за умови, що Росія підтвердить припинення вогню з 12 травня. Про це Володимир Зеленський написав у своєму каналі у Telegram.

"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день", — сказав він.

Очільник країни також сказав, що Київ очікує на повне, тривале та надійне припинення вогню. І Україна готова зустрічатись.

Пропозицію Путіна також прокоментував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак: "Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Припинення вогню — це перший крок до завершення війни і він підтвердить готовність Росії закінчити вбивства",— йдеться у повідомленні в соцмережах.

Нагадуємо, що Путін відкинув пропозицію припинення вогню з 12 травня. Натомість він запропонував відновити переговори у Стамбулі, які нібито перервали у 2022 році за ініціативи України. Крім того, він вперше назвав вторгнення в Україну війною, а не "сво". Путін сказав, що поговорить з президентом Туреччини, щоб той надав майданчик для переговорів. Це може означати, що він відкидає посередництво США у мирному процесі.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп вперше відреагував на "сенсаційну" промову Путіна. Він анонсує потенційно великий день для Росії та України.