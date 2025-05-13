Это уничтожает репутацию США – Портников объяснил, почему Вашингтон пугает выходом из переговоров

Штаты уже начинают понимать, что эти переговоры не ради успеха переговоров, а ради затягивания процесса и уничтожения их репутации

Президент РФ Владимир Путин частично достигает одной из своих целей, когда затягивает США в переговоры на фоне обстрелов Украины, чтобы запятнать Трампа кровью. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал известный журналист и публицист Виталий Портников.

– Если говорить о переговорах на фоне убийств, то они продолжаются. Не так ли? – отметил Портников.

Понимает ли Трамп такую извращенную тактику Кремля?

– А почему он должен это понимать? Именно поэтому они все время говорят, что вот-вот выйдут из переговоров. Потому что они начинают понимать, что это переговоры не ради успеха переговоров, а ради затягивания процесса и уничтожения их репутации, – подчеркнул журналист.

Кроме того, по мнению Портникова, недавний транспортный коллапс в самой России, к сожалению, никак не отразится на прочности режима Путина.

– Почему это должно качать режим? Сила таких режимов – это силовой аппарат. А там что есть какие-нибудь выборы? Поэтому для таких режимов важно, чтобы был эффективным силовой аппарат. Важно перенести войну на территорию России. Не может быть так, что они уничтожают нашу инфраструктуру, а мы наблюдаем за этим. Но вопрос в том, как они будут на это реагировать: мобилизацией общества или пониманием, что необходимо по крайней мере сделать перерыв в войне, — резюмировал журналист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими были главные заявления по переговорам в Стамбуле от Путина, Зеленского, Эрдогана и нескольких стран мира.