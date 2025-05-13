Пережила инсульт и пропала из соцсетей. Что известно о жене Юрия Луценко Ирине и как она выглядит

Ирина Луценко была народной депутатом и получила звание "Женщины III тысячелетия"

Ирина Луценко — одна из тех женщин, которых точно не омрачает слава их мужа. Она не просто жена Юрия Луценко — она предпринимательница, народный депутат, бывшая представительница президента в Верховной Раде, а также "Женщина III тысячелетия". Однако шесть лет назад она внезапно сложила мандат и избегает публичности.

"Телеграф" решил вспомнить, что известно об Ирине Луценко. Бывшая политик пережила инсульт.

Что известно об Ирине Луценко

Ирина родилась 7 февраля 1966 года в городе Дубно Ровенской области. Она училась в музыкальной школе с классом бандуры, занималась биатлоном и танцами.

Ее карьера началась с должности инженерки-программистки, а затем стала работать в органах государственного управления и в бизнес-структурах. В частности, в Антимонопольном комитете Украины и страховой компании "Оранта".

В политику Ирина пришла в 2012 году. Тогда она стала народным депутатом от партии "Батькивщина". С 2015 по 2019 год супруга Юрия Луценко занимала должность депутата парламента VIII созыва от политической силы "Блок Петра Порошенко". В 2017 году женщина уже заняла должность представительницы президента Украины в Верховной Раде.

В 2019 году Ирина Луценко прошла в Совет от партии "Европейская солидарность". Однако уже через три месяца она сложила мандат.

В 2017 году Ирина получила премию "Женщина ІІІ тысячелетия" в номинации "Рейтинг" за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин. Однако сама политика признавалась, что не хотела идти на эту номинацию.

Где сейчас Ирина Луценко

После того как Ирина решила уйти из политики, она не появлялась на публике. Однако ее муж, Юрий Луценко, отмечал, что его избранница приняла решение сложить мандат из-за проблем со здоровьем и разногласий со "слугами".

Ирина перенесла инсульт. Ее успели довезти в больницу, чтобы оказать необходимую помощь, несмотря на то, что были пробки. После этого она не могла полностью выкладываться на работе. Об этом Юрий Луценко рассказывал в интервью.

Бывший генпрокурор рассказывал, что Ирина после ухода из политики будет заниматься семейным бизнесом. Однако детали он не уточнял.

Ранее Ирина Луценко активно вела свою страницу в Facebook. Однако последняя публикация датирована 23 февраля 2023 года.

"Телеграф" ранее рассказывал, что известно о жене Дмитрии Разумкове. Юлия Чайка была владелицей ломбардов и зарабатывала миллионы.