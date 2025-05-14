Свинарчук задержан в Испании. В чем обвиняют одиозного чиновника времен Порошенко

Речь идет о событиях 2017 года

В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, который также занимал должность Председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса. По данным журналиста Михаила Ткача, речь идет об Олеге Гладковском (Свинарчуке).

О задержании сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, не называя имя задержанного. С июня 2024 года его разыскивала НАБУ. Решается вопрос о его экстрадиции. О том, что задержан именно Олег Гладковский, в своем Telegram-канале проинформировал украинский журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда" Михаил Ткач.

"Задержанный совместно с эксзамминистра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам, что привело к более 17 млн грн ущерба государству", — говорится в сообщении НАБУ.

Что известно об Олеге Гладковском

Речь идет о деле 2017 года, когда президентом Украины был Петр Порошенко. По данным следствия, Гладковский, который до 2014 года имел фамилию Свинарчук, использовал служебное положение для получения неправомерной выгоды через структуру, в которой он и приближенные к нему имеют долю собственности. Речь идет о ПАО "Автомобильная компания Богдан Моторс".

В частности, Гладковского обвиняют в обеспечении неисключения из государственного оборонного заказа, несмотря на несоответствие условиям правительства, и закупку грузовиков у дочернего предприятия упомянутой выше компании. Это привело к ущербу государству в сумме 17,44 млн гривен.

В октябре 2019 года Гладковскому сообщили о подозрении. Кроме него в деле также фигурируют экс-замминистра обороны Игорь Павловский и бывший руководитель департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Андрей Араптанов. Они получили уведомление о подозрении в апреле 2020 года.

Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением. В 2021 году обвинительный акт по этому делу был направлен в суд для рассмотрения по существу.

В ноябре 2023 года Гладковский выехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск.

Как сообщал "Телеграф", год назад Олегу Гладковскому заочно избрали меру пресечения. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил арест.