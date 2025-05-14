Без рисков не обойдется? Что может стоять за потенциальным соглашением между Украиной и Россией — СМИ

Существует не менее пяти таких рисков

Украина и Россия заявляют о готовности к мирным переговорам, однако очертания потенциального соглашения остаются размытыми, а риски – значительными. Главными камнями преткновения являются гарантии безопасности, статус нейтралитета, контроль над территориями, санкции и послевоенное восстановление.

Об этом говорится в обширном аналитическом обзоре агентства Reuters. Там заявляют, что Киев настаивает на надежных гарантиях безопасности от ведущих государств, в том числе США.

В 2022 году уже обсуждались варианты таких гарантий, включая аналог статьи 5 НАТО. Впрочем, предоставление действенных гарантий означало бы фактическую готовность Запада воевать с Россией, а бездейственные – оставили бы Украину уязвимой. Предложение о нейтралитете в обмен на защиту – как один из вариантов 2022 года – остается неприемлемым для Киева. Россия, со своей стороны, настаивает на внеблоковом статусе Украины и отказе от членства в НАТО.

Территориальный вопрос – еще один узел противоречий. Москва заявляет об аннексии около 20% украинских территорий, в том числе Крыма и части четырех областей. В проекте мирного плана, предложенного командой Трампа, говорится о возможном де-факто признании оккупационного контроля РФ над этими территориями, что категорически противоречит Конституции Украины. В то же время, Вашингтон мог бы администрировать Запорожскую АЭС, а Киев получить часть территории на Харьковщине.

Вопрос санкций также разделяет стороны. Украина настаивает на их сохранении, пока Россия не остановит агрессию. Россия же хочет ослабления санкций – особенно в энергетическом секторе. Как пишут Reuters, США изучают возможности такого смягчения в случае достижения мирной договоренности. Звучат также спекуляции по глобальному соглашению с участием США, РФ и Саудовской Аравии, связанное со снижением цены на нефть.

Прекращение огня также остается неопределенным: Украина и ЕС требуют немедленного перемирия, в то время как Россия требует дополнительных договоренностей о его верификации, что Киев расценивает как попытку выиграть время.

Еще один ключевой пункт – восстановление. Украинская сторона ожидает полного перевода замороженных российских активов (300 миллиардов долларов) в пользу восстановления страны. Россия же требует, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории.

Таким образом, как отмечают в издании, несмотря на заявления о готовности к миру реальные договоренности остаются маловероятными без кардинального изменения позиции Москвы или усиления давления Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский открыт для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Главная цель такого диалога — продемонстрировать международным партнерам, в частности, Соединенным Штатам, реальную несостоятельность Кремля к мирному урегулированию.