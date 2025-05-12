Один из главных союзников России неожиданно поддержал идею Украины о перемирии

Китай внезапно изменил мнение

В Китае поддерживают усилия, направленные на политическое урегулирование "украинского кризиса" (так в КНР называют войну, развязанную Россией). Речь идет о перемирии, предложенном Украиной вместе с Европой и США.

Об этом на брифинге заявил журналистам Линь Цзянь, представитель китайского МИД, передает "Укринформ". "Насчет "украинского кризиса" позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", — говорится в ответе.

По его словам, в Пекине надеются, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, и в конце концов достигнут политического урегулирования "кризиса".

Чтобы выйти из этого "кризиса", представитель ведомства считает, нужен конструктивный диалог и переговоры. Его также спросили, необходимо ли для этого более активное участие крупных государств, например, КНР и Турции, как говорил ранее Трамп. Цзянь ответил, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом и даже играть конструктивную роль для прекращения войны и достижения долгосрочного мира.

Напомним, ранее Китай официально придерживался политики нейтралитета в войне России против Украины, хотя и есть доказательства, что КНР поставляет оружие РФ. А недавно в плен взяли китайских солдат. Но, как писало издание Reuters, это скорее всего не кадровые китайские военные, а наемники.

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