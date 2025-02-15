Игра в кальмара и танцы на столе под Лободу. Как Одесса отмечала День влюбленных во время войны

Празднование проходило громко

Одесса бурно отпраздновала День святого Валентина. В этом году он пришелся на пятницу, и заведения города были полны посетителей.

Видео празднований публикуют местные Telegram-каналы. Одно из заведений, ресторан "Золотое руно", устроило тематическое шоу в стиле южнокорейского сериала "Игра в кальмара". В ходе шоу наиболее ярких и активных участников угощали коктейлем, перед этим постучав стаканом по голове гостя, правда, в каске. Во время войны, когда Одесса слышит столько громких звуков, такое развлечение кажется немного странным.

Вообще, заведения Одессы вечером 14 февраля были просто переполнены посетителями, в основном женщинами. Одна из них в ресторане-караоке Berushi устроила зажигательные и откровенные танцы на столе под песню Светланы Лободы на русском языке.

К слову, отмечал День влюбленных и Киев. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото на улицах столицы — люди гуляли парами и в одиночку, покупали цветы и шары в виде сердечек, посещали кафе и рестораны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в День святого Валентина в Украине продавали цветы по просто космическим ценам. Например, в Киеве предлагали роскошный букет из 1001 розы в форме сердца. Его стоимость составляет 111 899 гривен.