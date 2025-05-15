"Я уже не выдерживаю": в Одессе мать бьет тревогу из-за травли ребенка в лицее

Женщина не обращалась к правоохранителям, полицейские начали проверку

В соцсетях появилось видео, на котором женщина жалуется, что в одном из одесских лицеев травят ее сына и требуют поборов. Полиция приступила к проверке этой информации.

Согласно видео, опубликованному в местных телеграм-каналах, речь идет об Одесском лицее №65. Женщина записала обращение к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Она рассказала, что уже обращалась в городской департамент образования — там отреагировали, приехала комиссия, и некоторое время все было спокойно. Но со временем, по ее словам, ситуация повторилась.

"Я уже не выдерживаю. Прошу вас, обратите, пожалуйста, внимание и наведите порядок", – обратилась женщина к омбудсмену.

Полиция Одессы сообщила, что обнаружила это обращение во время мониторинга социальных сетей. Несмотря на то, что женщина не обращалась к стражам порядка, полицейские зарегистрировали информацию и начали проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Телеграф" пытался пообщаться с руководством лицея №65 в Одессе и Департаментом образования. Журналистке в лицее сказали, что в 14:00 в заведении началось совещание, пообщаться с директором можно будет позже. А начальник департамента образования находится в школе.

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