Когда в Украину придет настоящее лето. Народный синоптик дал подробный прогноз

Украинцы могут планировать отдых и покупать кремы от солнца

После месяца разочарований, которым для украинцев станет июнь, первая декада июля наконец-то порадует повышением температуры воздуха. А в отдельные дни будет наблюдаться значительная жара.

Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач. Он рассказал, какие еще погодные сюрпризы принесет второй месяц лета-2025.

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По его словам, в этот период осадки почти не прогнозируются. Это уже будет настоящее лето, уверяет народный синоптик.

Вторая декада сохранит тепло и ясную погоду от первой десятидневки июля.

— Иногда будет жарко. И все же вторая часть этой декады принесет более умеренное тепло. В некоторых регионах появится возможность слабых кратковременных осадков, — предупреждает Деркач.

Третья декада июля будет с осадками, но не затяжными.

— Этот период будет длиться один-два дня. Соответственно, теплые дни сменятся днями с умеренным теплом, которое будет сопровождаться порывами ветра в конце июля, — подчеркнул знаток погоды.

Напомним, ведущая ученая, физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова объяснила "Телеграфу", почему в прогнозах синоптиков много ошибок.