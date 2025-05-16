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Украина, как всегда, среди лучших: все финалисты Евровидения 2025 и их яркие выступления (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Ziferblat выступят в финале Евровидения 17 мая 2025 года Новость обновлена 16 мая 2025, 00:37
Ziferblat выступят в финале Евровидения 17 мая 2025 года. Фото Телеграф, Getty Images

26 стран будут бороться за победу в гранд-финале песенного конкурса

В четверг, 15 мая, в швейцарском Базеле прошел второй полуфинал международного музыкального конкурса Евровидение 2025. В этот день за место в гранд-финале боролись 16 стран-участниц и лишь десятке удалось пройти дальше.

В этот раз жители Украины не могли голосовать за понравившегося исполнителя. В итоге по результатам зрительского голосования, финалистами Евровидения стали Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксенбург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция. Они присоединились к финалистам первого полуфинала, среди которых лучшие из лучших — наши украинские парни из группы Ziferblat с их конкурсной песней Bird of Pray.

Масштабный финал песенного конкурса состоится в субботу, 17 мая. В этот день свои выступления представят 26 стран. К 20 участникам, прошедшим через два полуфинала, присоединятся прошлогодняя победительница — Швейцария, а также представители стран "большой пятерки": Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Все они так же выйдут на главную сцену, чтобы побороться за хрустальный трофей Евровидения 2025.

Все финалисты Евровидения 2025: видео

Участники первого полуфинала

  • Норвегия. Kyle Alessandro — "Lighter"
  • Албания. Shkodra Elektronike — "Zjerm"
  • Швеция. KAJ — "Bara bada bastu"
  • Исландия. Væb — "Róa"
  • Нидерланды. Claude — "C'est La Vie"
  • Польша. Justyna Steczkowska — "Gaja"
  • Сан-Марино. Gabry Ponte — "Tutta l'Italia"
  • Эстония. Tommy Cash — "Espresso macchiato"
  • Португалия. Napa — "Deslocado"
  • Украина. Ziferblat — "Bird of Pray"

Участники второго полуфинала

  • Литва. Katarsis — "Tavo akys"
  • Израиль. Yuval Raphael — "New Day Will Rise"
  • Армения. Parg — "Survivor"
  • Дания. Sissal — "Hallucination"
  • Австрия. JJ — "Wasted Love"
  • Люксембург. Laura Thorn — "La poupée monte le son"
  • Финляндия. Erika Vikman — "Ich komme"
  • Латвия. Tautumeitas — "Bur man laimi"
  • Мальта. Miriana Conte — "Serving"
  • Греция. Klavdia — "Asteromáta"

"Большая пятерка" и принимающая Евровидение 2025 Швейцария

  • Швейцария. Zoë Më — "Voyage"
  • Британия. Remember Monday — "What The Hell Just Happened?"
  • Германия. Abor & Tynna — "Baller"
  • Италия. Lucio Corsi — "Volevo essere un duro"
  • Испания. Melody — "Esa diva"
  • Франция. Louane — "Maman"

Как мы знаем, ни одно Евровидение не обходится без скандалов. В этом году многие фаны конкурса объединились против представителя Эстонии, рэпера Tommy Cash, который должен выступить в финале с песней Espresso Macchiato. Известно, что Tommy Cash ранее ездил в оккупированный Крым. Кроме того, против участия Израиля на Евровидении выступили более 70 бывших участников. Также конкурс попал в скандал из-за России.

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