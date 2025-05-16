Украина, как всегда, среди лучших: все финалисты Евровидения 2025 и их яркие выступления (видео)

26 стран будут бороться за победу в гранд-финале песенного конкурса

В четверг, 15 мая, в швейцарском Базеле прошел второй полуфинал международного музыкального конкурса Евровидение 2025. В этот день за место в гранд-финале боролись 16 стран-участниц и лишь десятке удалось пройти дальше.

В этот раз жители Украины не могли голосовать за понравившегося исполнителя. В итоге по результатам зрительского голосования, финалистами Евровидения стали Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксенбург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция. Они присоединились к финалистам первого полуфинала, среди которых лучшие из лучших — наши украинские парни из группы Ziferblat с их конкурсной песней Bird of Pray.

Масштабный финал песенного конкурса состоится в субботу, 17 мая. В этот день свои выступления представят 26 стран. К 20 участникам, прошедшим через два полуфинала, присоединятся прошлогодняя победительница — Швейцария, а также представители стран "большой пятерки": Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Все они так же выйдут на главную сцену, чтобы побороться за хрустальный трофей Евровидения 2025.

Все финалисты Евровидения 2025: видео

Участники первого полуфинала

Норвегия. Kyle Alessandro — "Lighter"

Албания. Shkodra Elektronike — "Zjerm"

Швеция. KAJ — "Bara bada bastu"

Исландия. Væb — "Róa"

Нидерланды. Claude — "C'est La Vie"

Польша. Justyna Steczkowska — "Gaja"

Сан-Марино. Gabry Ponte — "Tutta l'Italia"

Эстония. Tommy Cash — "Espresso macchiato"

Португалия. Napa — "Deslocado"

Украина. Ziferblat — "Bird of Pray"

Участники второго полуфинала

Литва. Katarsis — "Tavo akys"

Израиль. Yuval Raphael — "New Day Will Rise"

Армения. Parg — "Survivor"

Дания. Sissal — "Hallucination"

Австрия. JJ — "Wasted Love"

Люксембург. Laura Thorn — "La poupée monte le son"

Финляндия. Erika Vikman — "Ich komme"

Латвия. Tautumeitas — "Bur man laimi"

Мальта. Miriana Conte — "Serving"

Греция. Klavdia — "Asteromáta"

"Большая пятерка" и принимающая Евровидение 2025 Швейцария

Швейцария. Zoë Më — "Voyage"

Британия. Remember Monday — "What The Hell Just Happened?"

Германия. Abor & Tynna — "Baller"

Италия. Lucio Corsi — "Volevo essere un duro"

Испания. Melody — "Esa diva"

Франция. Louane — "Maman"

Как мы знаем, ни одно Евровидение не обходится без скандалов. В этом году многие фаны конкурса объединились против представителя Эстонии, рэпера Tommy Cash, который должен выступить в финале с песней Espresso Macchiato. Известно, что Tommy Cash ранее ездил в оккупированный Крым. Кроме того, против участия Израиля на Евровидении выступили более 70 бывших участников. Также конкурс попал в скандал из-за России.