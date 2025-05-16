Украина, как всегда, среди лучших: все финалисты Евровидения 2025 и их яркие выступления (видео)
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26 стран будут бороться за победу в гранд-финале песенного конкурса
В четверг, 15 мая, в швейцарском Базеле прошел второй полуфинал международного музыкального конкурса Евровидение 2025. В этот день за место в гранд-финале боролись 16 стран-участниц и лишь десятке удалось пройти дальше.
В этот раз жители Украины не могли голосовать за понравившегося исполнителя. В итоге по результатам зрительского голосования, финалистами Евровидения стали Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксенбург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция. Они присоединились к финалистам первого полуфинала, среди которых лучшие из лучших — наши украинские парни из группы Ziferblat с их конкурсной песней Bird of Pray.
Масштабный финал песенного конкурса состоится в субботу, 17 мая. В этот день свои выступления представят 26 стран. К 20 участникам, прошедшим через два полуфинала, присоединятся прошлогодняя победительница — Швейцария, а также представители стран "большой пятерки": Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Все они так же выйдут на главную сцену, чтобы побороться за хрустальный трофей Евровидения 2025.
Все финалисты Евровидения 2025: видео
Участники первого полуфинала
- Норвегия. Kyle Alessandro — "Lighter"
- Албания. Shkodra Elektronike — "Zjerm"
- Швеция. KAJ — "Bara bada bastu"
- Исландия. Væb — "Róa"
- Нидерланды. Claude — "C'est La Vie"
- Польша. Justyna Steczkowska — "Gaja"
- Сан-Марино. Gabry Ponte — "Tutta l'Italia"
- Эстония. Tommy Cash — "Espresso macchiato"
- Португалия. Napa — "Deslocado"
- Украина. Ziferblat — "Bird of Pray"
Участники второго полуфинала
- Литва. Katarsis — "Tavo akys"
- Израиль. Yuval Raphael — "New Day Will Rise"
- Армения. Parg — "Survivor"
- Дания. Sissal — "Hallucination"
- Австрия. JJ — "Wasted Love"
- Люксембург. Laura Thorn — "La poupée monte le son"
- Финляндия. Erika Vikman — "Ich komme"
- Латвия. Tautumeitas — "Bur man laimi"
- Мальта. Miriana Conte — "Serving"
- Греция. Klavdia — "Asteromáta"
"Большая пятерка" и принимающая Евровидение 2025 Швейцария
- Швейцария. Zoë Më — "Voyage"
- Британия. Remember Monday — "What The Hell Just Happened?"
- Германия. Abor & Tynna — "Baller"
- Италия. Lucio Corsi — "Volevo essere un duro"
- Испания. Melody — "Esa diva"
- Франция. Louane — "Maman"
Как мы знаем, ни одно Евровидение не обходится без скандалов. В этом году многие фаны конкурса объединились против представителя Эстонии, рэпера Tommy Cash, который должен выступить в финале с песней Espresso Macchiato. Известно, что Tommy Cash ранее ездил в оккупированный Крым. Кроме того, против участия Израиля на Евровидении выступили более 70 бывших участников. Также конкурс попал в скандал из-за России.