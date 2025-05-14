Толпы отдыхающих сменились… Как сейчас выглядят Голубые озера вблизи фронта (видео)

Водоемы расположены в Лиманском районе вблизи реки Северский Донец и были популярным местом отдыха украинцев

В сети показали Голубые озера в прифронтовом Лимане Донецкой области. Кадры напоминают отрывок фильма в жанре постапокалипсиса. Руины, осколки снарядов, погибшие деревья. Это когда-то популярное туристическое место сегодня пустует, как и знаменитая Кирилловка.

Жуткое видео опубликовал Telegram-канал "Донбасс Оперативный". Также администраторы выложили ролик, где видно, как плавают лебеди, а на берегу нет ни одного человека.

Водоемы расположены в Лиманском районе вблизи реки Северский Донец и ранее были популярным местом отдыха украинцев. Ближайшие населенные пункты – город Лиман и село Щурове.

Неподалеку от водоемов располагалось около 15 турбаз, которые в сезон были заполнены под завязку. Озера отличаются голубым цветом воды, а побережье покрыто белым песком. Такое сочетание напоминает Мальдивы.

Сегодня мы видим, что строения на берегу превратились в руины, а на земле можно заметить осколки снарядов. Часть сосен, которыми было засажено это место, погибли – их хвоя пожелтела. Лиственные деревья этой весной уже не раскрыли почки. Берег озера покрыт старыми соцветиями камыша, поскольку за ним никто не следит.

Напомним, через два года после подрыва Каховской ГЭС на дне водохранилища вырос лес высотой с двухэтажный дом. Огромный водоем, существовавший с 1950-х годов, стал сушей с богатым растительным миром.