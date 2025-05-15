Россияне могли оккупировать новый поселок. Они имеют продвижение на трех направлениях, — DeepState (карта боев)

Продолжаются тяжелые бои

Продвижение россиян на фронте в Донецкой области зафиксировали аналитики DeepState. Идет 1177-й день полномасштабной войны России против Украины, за минувшие сутки, 14 мая, на фронте произошло 168 боевых столкновений.

По данным аналитиков портала DeepState, враг оккупировал Новое (Лиманское направление). Также россияне продвинулись в Часовом Яру (Краматорское направление), Малиновке и возле Новой Полтавки (Покровское направление).

Ситуация на фронте 14 мая — данные Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Россияне пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодцы, Ямполевка, Редкодуб и в направлении Григоровки, сообщили в Генштабе.

На Краматорском направлении за сутки зафиксировано восемь боеприкосновений. Бои продолжались вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Белая Гора и Курдюмовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовых и наступательных действия россиян. Они пытались продвинуться в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг совершил 26 атак. Бои продолжались вблизи населенных пунктов Богатырь, Новополь, Бурлацкое и Вольное Поле.

На Торецком направлении враг атаковал 19 раз. Россияне наступали неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка.

Как рассказывал "Телеграф", командир Третьего армейского корпуса (бывшая 3-я ОШБР) Андрей Билецкий заявил, что у ВСУ есть большая проблема — распространение ложной информации. Появляется она как из-за страха принести плохие новости, так и из-за желания "сделать карьеру".