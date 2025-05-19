"Мелочь, а как спасает!": украинцы в восторге от важной услуги на вокзалах "Укрзализныци"

Когда зарядка – это тоже о достоинстве

Безбарьерность на вокзалах – это не только пандусы и лифты, но и такие простые вещи, как места для подзарядки телефонов. Это подчеркнула психолог Маргарита Бартошук, которая поделилась своими наблюдениями по сервису "Укрзализныци".

По ее словам, столь простые решения значительно улучшают доступность железнодорожного транспорта для всех категорий пассажиров. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

Автор сообщения обратила внимание на зоны подзарядки во время ожидания поезда. "Пока ждала поезд, в который раз подумала, какая это мелочь, но какое большое дело – зона подзарядки на вокзале. Сидишь себе, телефон дышит, ты не охотишься за последней розеткой между кофейным автоматом и чьей-то сумкой", – поделилась своими впечатлениями психолог.

Маргарита Бартошук отметила, что эту неделю она посвятит теме безбарьерности, и зоны подзарядки – именно тот пример, который она решила зафиксировать. По ее словам, такие зоны – это не просто о комфорте, а о доступе и безбарьерности.

"Безбарьерность – это когда ты можешь спокойно подзарядить телефон и оставаться на связи, не должен просить, объяснять, "простите, а можно?", имеешь место, где тебя не вытесняет ситуация", – написала психолог в своем сообщении.

По мнению автора, такие "невидимые" детали делают среду более человечной. "Это та самая "невидимая" забота, которая делает среду человечной", — подчеркнула она.

"Благодарю Укрзализныци за такие простые вещи, которые дают ощущение: я тоже на своем месте. Я тоже учтена. Без лишних барьеров, даже таких, что на первый взгляд незаметны", – подытожила Маргарита Бартошук.

Заметим, что места для подзарядки гаджетов давно есть на вокзалах "Укрзализныци". В частности, они работают в 92 "железнодорожных пунктах несокрушимости" по всей Украине. Воспользоваться услугой на вокзалах можно круглосуточно, кроме зон для подзарядки гаджетов в таких пунктах всегда есть бесплатный стабильный интернет.

Карта пунктов несокрушимости на вокзалах "Укразализныци"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный пожаловался на сервис "Укрзализныци". Его публикация в соцсети вызвала оживленную реакцию пользователей.