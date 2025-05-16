Миссия невозможна: военный пожаловался на сервис "Укрзализныци"

Из-за перебоя со связью невозможно купить билет

Даже в 2025 году цифровые сервисы в Украине не всегда отвечают современным условиям. Один из таких случаев произошел с украинским защитником, который не мог оперативно оформить билет из-за требования SMS-подтверждения в приложении "Укрзализныци".

Об этом военный написал в Facebook. Его публикация вызвала резвую реакцию пользователей.

"Каждый поймет всю боль, увидев такое. Неужели в современном мире нельзя без этих подтверждений с помощью ненадежной телефонной связи? Теперь, чтобы купить билет, нужно ждать выезда с позиции и где-то в пути его заказывать", — написал он.

Сообщение военного в Facebook

В ответ на критику в компании отметили, что подобные трудности — не из-за халатности, а из-за технических и требований безопасности.

"К сожалению, даже в 2025 году полноценная покупка билета без стабильной связи пока невозможна. Система продаж требует подтверждения личности и оплаты в реальном времени", — ответили в "Укрзализныце".

УЗ подчеркнула, что такие механизмы — это требование времени: "Этот вопрос безопасности, защиты персональных данных и предотвращения мошенничества. Поэтому без хотя бы кратковременного доступа к мобильной связи или интернету приобрести билет не удастся."

Ответ "Укрзализныци"

Этот случай вызвал оживленную дискуссию в сети. Часть пользователей поддержали военного.

Некоторые подсказали другой вариант для покупки билетов. Однако украинцы также назвали проблемы с таким способом покупки.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы увлеклись новыми вагонами "Укрзализныци". Одна из пользователей соцсетей поделилась впечатлениями после путешествия.