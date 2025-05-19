"Дрібниця, а як рятує!": українці в захваті від важливої послуги на вокзалах "Укрзалізниці"

Коли зарядка — це теж про гідність

Безбар'єрність на вокзалах – це не лише пандуси та ліфти, а й такі прості речі, як місця для підзарядки телефонів. На цьому наголосила психолог Маргарита Бартошук, яка поділилася своїми спостереженнями щодо сервісу "Укрзалізниці".

За її словами, такі прості рішення значно покращують доступність залізничного транспорту для всіх категорій пасажирів. Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook.

Авторка допису звернула увагу на зони підзарядки під час очікування поїзда. "Поки чекала поїзд, вкотре подумала, яка це дрібниця, але яка велика справа – зона підзарядки на вокзалі. Сидиш собі, телефон дихає, ти не полюєш за останньою розеткою між кавовим автоматом і чиєюсь сумкою", – поділилася своїми враженнями психолог.

Маргарита Бартошук зазначила, що цей тиждень вона присвятить темі безбар'єрності, і зони підзарядки – це саме той приклад, який вона вирішила зафіксувати. За її словами, такі зони – це не просто про комфорт, а про доступ і безбар'єрність.

"Безбар'єрність – це коли ти можеш спокійно підзарядити телефон і залишатися на зв'язку, не мусиш просити, пояснювати, "вибачте, а можна?", маєш місце, де тебе не витісняє ситуація", – написала психолог у своєму дописі.

На думку авторки, такі "невидимі" деталі роблять середовище більш людяним. "Це та сама "невидима" турбота, яка робить середовище людяним", – підкреслила вона.

"Дякую Укрзалізниці за такі прості речі, які дають відчуття: я теж на своєму місці. Я теж врахована. Без зайвих бар'єрів, навіть таких, що на перший погляд не помітні", – підсумувала Маргарита Бартошук.

Зауважимо, що місця для підзарядки гаджетів давно є на вокзалах "Укрзалізниці". Зокрема, вони працюють у 92 "залізничних пунктах незламності" по всій Україні. Скористатися послугою на вокзалах можна цілодобово, крім зон для підзарядки гаджетів у таких пунктах завжди є стабільний безкоштовний інтернет.

Мапа пунктів незламності на вокзалах "Укразалізниці"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий поскаржився на сервіс "Укрзалізниці". Його публікація у соцмережі викликала жваву реакцію користувачів.