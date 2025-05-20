Киевский застройщик посоветовал не есть форель: сколько дорогой рыбки можно купить на одну зарплату

Сколько и какой рыбы реально могут позволить себе украинцы в 2025 году

Украинцы раскритиковали известного киевского застройщика Игоря Никонова из-за его рекомендаций по употреблению в пищу "дешевой рыбы". Мужчина поделился результатами исследования по содержанию ртути в рыбе и пришел к выводу, что лучше есть такие виды как мойва, корюшка, ставрида и т.д. вместо форели или других более элитных видов.

Свою позицию Никонов обосновал тем, что в рыбе, искусственно разводимой на продажу (обычно более дорогие виды), содержание ртути гораздо выше. Однако в сети быстро сместили акцент публикации на нынешнюю платежеспособность украинских граждан.

"Не переживайте за нас, простых украинцев. Мы простые люди, большинство из тех видов, которые вы покупаете в Эзергунди (впервые слышу это название) практически не едим. Мы все больше по хеку и минтаю. Так что Лавроком диким и кликачем диким и всякими лососями — мы не отравимся", — пишет под сообщением один из пользователей соцсетей.

"Телеграф" решил узнать, сколько стоит дорогая и дешевая рыба в магазинах Украины, и сколько такой рыбы можно приобрести на минимальную/среднюю зарплату украинца. К примеру возьмем элитную форель и обычную мойву.

По данным портала Work.ua, средняя заработная плата в Украине за последние три месяца составляет около 25 000 гривен. При этом цены на продукты питания в Украине продолжают расти, что заставляет граждан пересматривать свои потребительские привычки.

Если принимать во внимание элитные рыбные магазины, килограмм форели может стоить до 9 890 гривен. За среднюю зарплату украинец сможет приобрести около 2,5 килограмма такой рыбы в месяц.

Цены на форель в элитных магазинах

Цены на форель в супермаркетах и рынках

В обычных супермаркетах и на рынках цены на форель заметно ниже – от 300 до 600 гривен за килограмм свежемороженой рыбы тушкой. Это позволяет приобрести от 41 до 83 килограммов форели за среднемесячную зарплату.

В то же время мойва на рынках стоит 150-170 гривен за килограмм. Таким образом, за среднюю зарплату можно купить примерно 147-166 килограммов этой рыбы, что в 58-66 раз больше элитной форели из дорогих магазинов.

Цены на мойву в супермаркетах и на рынках

Для украинцев, получающих минимальную заработную плату в размере 8 000 гривен, форель остается недоступной роскошью. На минимальную зарплату можно приобрести всего 13-26 килограммов форели средней ценовой категории или около 47-53 килограммов мойвы.

В элитных магазинах не предлагают дешевую рыбу

Интересно, что в элитных рыбных магазинах мойва вообще не представлена в ассортименте. Это ярко демонстрирует разницу между сегментами рынка и целевой аудиторией этих заведений. Для большинства украинцев вопрос выбора между форелью и мойвой пока не стоит – значительная часть населения и так потребляет более доступную рыбу из-за финансовых ограничений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скумбрия на грани вымирания и станет деликатесом. Мы говорили, сколько стоит эта рыба в магазинах.