Київський забудовник порадив не їсти форель: скільки дорогої рибки можна купити на одну зарплату

Скільки і якої риби реально можуть дозволити собі українці в 2025 році

Українці розкритикували відомого київського забудовника Ігоря Ніконова через його рекомендації щодо вживання в їжу "дешевшої риби". Чоловік поділився результатами дослідження щодо вмісту ртуті у рибі і дійшов висновку, що краще їсти такі види як мойва, корюшка, ставрида тощо замість форелі чи інших елітніших видів.

Свою позицію Ніконов обґрунтував тим, що у рибі, яку штучно розводять на продаж (зазвичай більш дорогі види), вміст ртуті набагато вищий. Однак в мережі швидко змістили акцент публікації на нинішню платоспроможність українських громадян.

"Не переживайте за нас, простих українців. Ми прості люди, більшість із тих видів, які ви купляєте у Езергунді (вперше чую цю назву) практично не їмо. Ми все більш по хеку і мінтаю. Так що Лавроком диким і кликачом диким та всякими лососями — ми не отруїмось", — пише під дописом один із користувачів соцмереж.

"Телеграф" вирішив дізнатись, скільки коштує дорога та дешева риба у магазинах України, і скільки такої риби можна придбати на мінімальну/середню зарплату українця. До прикладу візьмемо елітну форель та звичайну мойву.

За даними порталу Work.ua, середня заробітна плата в Україні за останні три місяці становить близько 25 000 гривень. При цьому ціни на харчові продукти в Україні продовжують зростати, що змушує громадян переглядати свої споживчі звички.

Якщо брати до уваги елітні рибні магазини, кілограм форелі може коштувати до 9 890 гривень. За середню зарплату українець зможе придбати лише близько 2,5 кілограма такої риби на місяць.

Ціни на форель в елітних магазинах

Ціни на форель в супермаркетах і на ринках

У звичайних супермаркетах та на ринках ціни на форель помітно нижчі – від 300 до 600 гривень за кілограм свіжомороженої риби тушкою. Це дозволяє придбати від 41 до 83 кілограмів форелі за середньомісячну зарплату.

Водночас мойва на ринках коштує 150-170 гривень за кілограм. Таким чином, за середню зарплату можна купити приблизно 147-166 кілограмів цієї риби, що в 58-66 разів більше за елітну форель з дорогих магазинів.

Ціни на мойву в супермаркетах і на ринках

Для українців, які отримують мінімальну заробітну плату у розмірі 8 000 гривень, форель залишається недоступною розкішшю. На мінімальну зарплату можна придбати лише 13-26 кілограмів форелі середньої цінової категорії або близько 47-53 кілограмів мойви.

В елітних магазинах не пропонують дешеву рибу

Цікаво, що в елітних рибних магазинах мойва взагалі не представлена в асортименті. Це яскраво демонструє різницю між сегментами ринку та цільовою аудиторією цих закладів. Для більшості українців питання вибору між фореллю та мойвою наразі не стоїть – значна частина населення і так споживає доступнішу рибу через фінансові обмеження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що скумбрія на межі вимирання і стане делікатесом. Ми розповідали, скільки коштує ця риба у магазинах.