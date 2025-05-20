В Украине открылся новый храм Московского патриархата. Законна ли его деятельность (фото)

Речь идет об Иоанно-Богословском храме на Волыни

На Украине появился новый храм Московского патриархата (МП). В частности, в Луцке освятили построенный Иоанно-Богословский храм.

Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ МП. 18 мая 2025 года митрополит Волынский и Луцкий Нафанаил совершил чин Великого освящения храма.

"Во время Литургии были вознесены просьбы о мире на украинской земле, Защитниках Родины, об избавлении от врага, чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил тех, кто в отчаянии и потерял дома, чтобы Господь благословил людей доброй воли, которые помогают нуждающимся", — говорится в сообщении.

В то же время, появление в Украине на четвертый год полномасштабного российского вторжения храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) вызывает вопросы. Особенно учитывая, что с 20 мая прошло девять месяцев, в течении которых отдельные юридические лица должны были доказать то, что они не связаны с Российской православной церковью (РПЦ). Об этом говорится в Законе Украины №3894-ІХ "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Освящение Иоанно-Богословского храма УПЦ МП в Луцке, несмотря на действие закона, юридически считается законным, ведь нет соответствующего судебного решения о прекращении деятельности Волынской епархии УПЦ МП.

Заметим, что в Украине до сих пор есть церкви, которые подчиняются Московскому патриархату. Они не используют последние два года приложение МП, однако во время богослужений во многих приходах упоминают российского священнослужителя, патриарха Московского Кирилла Гундяева.

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